Športno plezanje: tudi na zadnji tekmi sezone pet slovenskih polfinalov

V Xiamenu na Kitajskem se bo sklenila letošnja sezona svetovnega pokala v športnem plezanju s finalom tekme v težavnosti. Na startu kvalifikacij so bile štiri Slovenke in Slovenec in vseh pet si je zagotovilo napredovanje v jutrišnji polfinale.

Janja Garnbret in Domen Škofic FOTO: Damjan Žibert Janja Garnbret, ki si je že prejšnjo nedeljo v Wujiangu zagotovila tretjo skupno zmago v seštevku sezone, si prvo mesto z osvojenima obema vrhovoma deli z Jain Kim iz Južne Koreje in JaponkoAkiyo Noguchi. Zelo dobro se je odrezala tudi Tjaša Kalan, ki je na četrtem mestu skupaj z Avstrijkama Jessico Pilz in Hannah Schubert z osvojenim vrhom in peto višino (40+). Mina Markovič je poskrbela za osmi dosežek kvalifikacij (46+, 40+). Slovenske nastope med ženskami pa je zaokrožilaMia Krampl na desetem mestu (46+, 38+). V moških kvalifikacijah si prvo mesto z osvojenima vrhovoma deli sedem tekmovalcev, med njimi je tudi najboljši Slovenec Domen Škofic.