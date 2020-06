SportZone Open združil petdeset dvojic, zmaga Lovšinovi in Morganovi, prvaka potrdila primat

Tridnevno tekmovanje se je v petek začelo s kvalifikacijskimi obračuni, na katerih je nastopilo po šestnajst ženskih in moških dvojic, najboljše štiri so se uvrstile na glavni del turnirja. Napeti sobotni obračuni v skupinskem delu tekmovanja sicer še niso prinesli večjih presenečenj, sta se pa morali že v četrtfinalu posloviti prvi favoritinji za zmago, aktualna državna prvakinja Tjaša Kotnik in njena soigralka Monika Potokar, ki sta klonili proti kasnejšima finalistkama Zali Špoljarič in Lani Žužek. V polfinale se ni uspelo uvrstiti niti prvima nosilkama turnirja, Nini Zdešar in Katarini Bulc, ki nista bili kos Klari Kregar in Katarini Fabjan.

Slednji sta se na koncu veselili tretjega mesta, v boju za bronasto odličje sta z 2:0 odpravili Lano Ščuka in Heleno Mijoč. V velikem finalu Špoljaričeva in Žužkova v prvem nizu proti Tajdi Lovšin in Špeli Morgan nista imeli možnosti za zmago, v nadaljevanju pa je primorska naveza vendarle nekoliko popustila, a je bila predstava še vedno dovolj za prepričljivo zmago z 2:0. "Zelo sva veseli zmage in zelo sva tudi veseli, da spet igrava skupaj, da uživava in tudi, da nama gre dobro. Nisva pričakovali, da se bo tako dobro razpletlo, o zmagi namreč nisva razmišljali. Želeli sva si le igrati najboljše, kar lahko, in veseli sva, da nama je to uspelo. Turnir je potekal na res visoki ravni in bil tudi lepo organiziran. Super,"je bila po zmagi zadovoljna Lovšinova.