Spoštljivih osem: pet moških in trije ženski klubi v Evropi

Liga prvakov: (moški) Rokometaši Celja Pivovarne Laško, v minuli sezoni slovenski državni in pokalni prvaki, bodo nastopili v skupini C. V njej so danski Aalborg, francoski PSG in hrvaški Zagreb. Prva tekma letošnje sezone Lige prvakov bo na sporedu 9. septembra.

Celjski rokometaši so prišli do 23. pokalnega naslova, osvojili so tudi prvenstvo in bodo igrali v Ligi prvakov.

Liga prvakov (ženske): Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja bodo nastopile v skupini A, njene tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Ljubljanska ekipa bo v uvodnem krogu 5. septembra gostila Bukarešto.

Liga Evropa (moški): RD LL Grosist Slovan bo v prvem delu Evropske lige zaigral v skupini H. Ljubljančani se bodo v prvem delu Evropske lige meril z madžarskim MOL Tatabanya KC, islandskim Valurjem in dansko ekipo MORS - THY Handbold.

Skupinski del obsega šest krogov, ki bodo odigrani med 29. septembrom in 2. decembrom 2026. Prvouvrščena in drugouvrščena ekipa iz vsake skupine Lige EHF za moške se bosta uvrstili v končnico (play-off), kjer se jima bodo pridružile še tretje- in četrtouvrščene ekipe iz skupinskega dela Lige prvakov EHF.

Evropski pokal (moški): Rokometaši Gorenja Velenja se bodo v prvem krogu Evropskega pokala pomerili z ekipo Parnassos Strovolou iz Cipra. Prva tekma bo na sporedu 12. ali 13. septembra v Velenju, povratna pa čez en teden na Cipru.

RK Trimo Trebnje in RK Slovenj Gradec se bosta Evropskemu pokalu pridružila v drugem krogu. Prva tekma drugega kroga pa se bo odigrala 17. ali 18. oktobra.

Evropski pokal (ženske):

Rokometašice Velenja se bodo v prvem krogu Evropskega pokala na dveh tekmah pomerile z ekipo rokometnega klube Ruma iz Srbije. Prva tekma bo na sporedu 3. ali 4. oktobra v Rumi, povratna pa 10. ali 11. oktobra. ŽRK Mlinotest Ajdovščina se bo Evropskemu pokalu pridružila v tretjem krogu. Žreb parov tretjega kroga bo v torek, 13. oktobra.