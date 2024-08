Nasmejana Janja Garnbret v Slovenj Gradcu dobila šampionski sprejem

Na vprašanje, od kod prihaja njena dobra volja, je Janja Garnbret odgovorila, da če je ta prava, potem vedno zelo uživa, se smeji in ji je lepo tekmovati. "Takrat, ko se smejim, ti ni treba skrbeti," je dejala.

Slavje v Slovenj Gradcu se je začelo z njenim sprehodom skozi Trg svobode do odra na Glavnem trgu.

Olimpijsko zmagovalko, ki si je prvič zlato kolajno prislužila na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021, so najprej v Šmartnem pri Slovenj Gradcu prevzeli njeni sočlani iz Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno. Ti so jo počastili z vodnim slavolokom, nato pa pospremili na pot proti Slovenj Gradcu.

Trener najboljše plezalke na svetu Roman Krajnik je dejal, da ni samo njen trener, in da mu je v veliko čast biti trener tako velike šampionke. Po njegovih besedah ni boljše športnice od Garnbret, ki je pripravljena trdo delati, kot da nikoli ni ničesar dosegla. "Užitek je delati s takšno športnico," je dejal Krajnik.

Slovenjgraški župan Tilen Klugler je povedal, da je Garnbret njihova častna občanka, in da so vsi ponosni, ker so njeni soobčani. Čestital ji je za ubranitev olimpijskega naslova.

"Pozitivna navijaška klima iz Slovenj Gradca se je čutila tudi v Parizu, kjer je Garnbret splezala do zvezd," pravi Klugler.