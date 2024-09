Sprejem paraolimpijske reprezentance v Ljubljani

Z današnjim uradnim sprejemom za slovensko paraolimpijsko reprezentanco se je v Ljubljani končal projekt Pariz 2024. Z iger so se paraolimpijci vrnili z zlatom in bronom, poglede so že usmerili v Los Angeles 2028, odštevalnik za naslednje igre pa so nastavili na zimske v Cortini in Milanu čez leto in pol.

Potem ko so se v ponedeljek v domovino vrnili še preostali člani odprave, zlati strelec Franček Gorazd Tiršek je bil doma že prejšnji teden, je krovna zveza za šport invalidov, Slovenski paraolimpijski komite, danes športnikom pripravila sprejem. Ob paraolimpijskem odštevalniku, ki je v Ljubljani na Toplarniški ulici, so jim tako pripravili dobrodošlico, dogodka pa so se udeležili tudi visoki politični predstavniki. Pariške paraolimpijce je nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, prisotni pa so bili še predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac ter ministra Luka Mesec in Asta Vrečko. "S srčnostjo, predanostjo in voljo ste zastopali Slovenijo na način, ki opogumlja vse nas. Paraolimpijske igre so bile simbol moči duha, ki prebija vse meje. Zmage niso bile le športne, ampak so bile tudi zmage duha," je v nagovoru dejala predsednica Pirc Musar. "Vaš uspeh je prišel po letih trdega dela in predanosti, ponosni smo na vas. Iskrene čestitke vsem trem dobitnikom medalj," je še dodala predsednica.

Vsem dobitnikom medalj, zlatemu Tiršku ter bronastima lokostrelcema Živi Lavrinc in Dejanu Fabčiču je predala posebna darila (personalizirane džezve za kavo in kavo z imeni), podobna darila je namenila tudi že dobitnikom medalj na olimpijskih igrah in kolesarju Tadeju Pogačarju. V sproščenem vzdušju so trije slovenski junaki na odru še enkrat podoživeli dogajanje v Parizu.

"Pomirjen sem, vesel v svoji duši, ker vem, da je s tem tudi poplačan ves trud in odrekanje. Nikoli nismo obupali, šli smo do konca," je o tem, kaj pomeni zlato, dejal Tiršek. Priznal je, da proslavljanja medalje še ni konec, saj je veliko vabil in mora skrbno vse načrtovati. "Verjel sem vase, nikoli nisem podvomil v uspeh. Vedel sem, da če energijo usmerim v pravo smer, uspeh ne more izostati," je še dodal Nani, kot zlatega Tirška kličejo v strelskih krogih. Na vprašanje o Los Angelesu 2028 pa je dodal, da nikoli ni povsem zadovoljen z rezultati in da je bilo tudi pri zlati medalji še nekaj prostora za izboljšave ... Zanj je bila to peta medalja, prvo je dobila Lavrinčeva. In še vedno jo malenkost skrbi, če niso bile samo sanje. "Še vedno se včasih sprašujem, kaj pa če so bile samo sanje in bom morala spet na tekmo. A toliko ljudi je verjelo v naju. Verjeli so, da zmoreva," je dejala. Fabčič se je pošalil, da je stari pregovor o tem, da gre v tretje rado, pri njem treba spremeniti v"v četrto gre rado". Letošnje igre so bil namreč njegove četrte v karieri in prve, na katerih je dobil medaljo.

"Zelo lepo je, ko te pričaka množica ljudi, tudi v domačem kraju. Vidiš, da si očitno dosegel nekaj velikega," pa se uspeha zaveda izkušeni parašportnik Fabčič. Naslednje igre so v Los Angelesu 2028, a odštevalnik sta danes predsednik krovne zveze Damijan Lazar in italijanski veleposlanik Giuseppe Cavagna nastavila na naslednji velik projekt – zimske igre v Cortini in Milanu 2026, do njih je še 542 dni.

Odbojka sede V Parizu FOTO: Bobo icon-expand