Sprememba v strokovnem štabu rokometne reprezentance

V mali stoženski dvorani je slovenska ženska članska rokometna reprezentanca v ponedeljek zvečer opravila prvi trening po koncu novembrskega evropskega prvenstva na domačih tleh, na katerem je naša izbrana vrsta zasedla osmo mesto. V reprezentančnem terminu evropske rokometne zveze slovenskih rokometašic tokrat ne čakajo kvalifikacijski dvoboji, na Slovaškem bo zato četa Dragana Adžića odigrala dve pripravljalni srečanji z gostiteljicami. Črnogorski strateg na slovenski klopi je svojemu strokovnemu štabu pred začetkom tokratnih priprav dodal novega člana: "Najprej bi se rad zahvalil sijajnemu človeku in strokovnjaku, Gregi Karpanu. Bilo mi je v čast sodelovati z njim, saj je izvrsten na vseh področjih svojega dela in privržen svoji državi ter reprezentanci," se je Adžić najprej poklonil dosedanjem trenerju vratark. "Med svojim delom pri Krimu Mercatorju sem Aljaža Pavliča prepoznal kot zavzetega trenerja in strokovnjaku, ki si želi napredka. Verjamem, da bomo nadaljevali dobro sodelovanje tudi v reprezentanci. Gre za zelo strokovnega trenerja, ki sledi trendom trenažnega procesa. Verjamem, da lahko vsem vratarkam pomaga, da še izboljšajo svojo igro in s tem dodajo dodaten doprinos predstavam naše izbrane vrste," je novega člana strokovnega štaba predstavil glavni strateg Slovenije.