Spremembe v formuli 1: podelitev pokalov zdaj na ciljni ravnini

Britanec Lewis Hamilton (zgoraj levo), njegov moštveni kolega pri Mercedesu Valtteri Bottas (desno) in Sebastian Vettel (v sredini) po dirki v Avstraliji.

Na tradicionalni podelitvi s šampanjcem so tekmovalci preblizu drug drugemu, zato se je vodstvo tekmovanja odločilo za spremembe.

"Ena od možnosti je, da na ciljno ravnini parkiramo bolide in vozniki bodo stali zraven svojih dirkalnikov," je Rossa Brawnapovzela nemška tiskovna agencija dpa. A to je za zdaj le predlog, končno obliko pa bo dal dogovor s televizijami, ki bodo sooblikovale ta del prireditve.

Brez gneče pred starti

Spremenjen bo tudi start. Doslej so dirkači skupaj drug ob drugem pred dirko poslušali himno države gostiteljice dirke. Pa tudi tradicionalne parade voznikov v klasični obliki, ko so ti naredili krog na avtobusu brez strehe in dajali intervjuje, trenutno ne bo več. Vnovič gre za medsebojno razdaljo med športniki.

"Intervjuje z dirkači bomo delali pred garažami za dirkalnike," pravi Brawn. Formula 1 išče tudi najboljše možnosti za obdobje pred startom. Doslej je bilo na progi več sto članov moštev in gostov.

'Novi standard'

"Veliko bo treba spremeniti," poudarja Brawn, ki je prepričan, da obstajajo tudi druge poti, da bodo dirke ostale atraktivne in nagovorile občinstvo. A kot poudarja, je trenutno na prvem mestu zdravje vseh udeležencev in gledalcev. Petinšestdesetletni Brawn je prepričan, da bodo dirke julija tudi brez gledalcev zanimive in razburljive.

"Dirke bodo drugačne, a to je novi standard," še pravi Britanec, ki ne ve, kako dolgo bodo nove razmere trajale, v formuli 1 pa vsaj letos verjetno skozi vso sezono. Prva dirka nove sezone je na sporedu 5. julija v Avstriji, v Evropi bo osem dirk, ki so trdno v koledarju, želja vodstva tekmovanja pa je, da bi letos do decembra izvedli vsaj 15 dirk.