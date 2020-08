Pišeta teniško zgodovino: Đoković in Pospisil bi ustanovila prvi sindikat

Po poročanju agencije AP, ki je v petek prejela elektronsko sporočilo, kakršnega so dobili tudi vsi igralci v karavani, sta Novak Đokovićin Vasek Pospisilkolegom predstavila Zvezo profesionalnih igralcev tenisa (PTPA). Tik pred začetkom US Opna sta zapisala, da "prosita za podporo igralcev za ustanovitev zveze, ki bo imela mandat za promoviranje, zaščito in zastopanje interesov svojih igralcev ... in prihodnosti tenisa".

Teniški igralci nikoli niso bili del sindikata, kot je denimo stalnica v mnogih športih po svetu, saj je vsak igralec neodvisen pogodbenik.

"Za razliko od številnih drugih profesionalnih športov, je moški profesionalni tenis nikoli ni imel predstavniškega telesa, ki bi ga zastopali igralci za igralce,"tudi piše v elektronskem sporočilu.

Pospisil v petek odstopil s položaja pri ATP

Moški del karavane vodi ATP, ženskega pa WTA. Đoković, ki bi si s trenutno 92. igralcem sveta sprva delil predsedniško funkcijo novoustanovljene PTPA, je predsednik odbora igralcev pri ATP, Pospisil pa tam z njim sodeluje zadnji dve leti. V petek je na Twitterju objavil, da s položaja odstopa.

"Postalo je jasno, da je za igralca, ki je član odbora znotraj trenutne strukture ATP, zelo težko, če že ne nemogoče, imeti kakršen koli večji vpliv na katero od velikih odločitev, ki jih sprejmejo v naši karavani," je zapisal Pospisil.

Na začetku leta se je sicer govorilo o možnosti združitve moške in ženske karavane, na kar je na Twitterju odkrito namigoval 20-kratni zmagovalec velikih slamov Švicar Roger Federer. Predlog Đokovića in Pospisila zajema moške igralce, ki so uvrščeni do 500. mesta na posamični lestvici ATP in do 200. mesta v dvojicah.

Letni proračun zgolj s članarinami prek 266.000 evrov

"Cilj PTPA ni nadomestiti ATP, temveč igralcem zagotoviti strukturo samoupravljanja, ki je neodvisno od ATP in je neposredno odzivno na potrebe in skrbi članov, igralcev," je tudi pisalo v e-pošti. Nekaj informacij sta Đoković in Pospisil podala tudi glede organizacije sindikata, v katerem bi volitve devetčlanskega upravnega odbora potekale vsako leto. Predsednika bi imela dvoletna mandata, prva bi pripadla idejnima vodjema iz Srbije in Kanade.

Med glavnimi poudarki svojega poslanstva je PTPA izpostavil tudi pravila organizacije ATP in pravila na turnirjih, delitev prihodkov, disciplinske postopke, pokojnine, potovanja, prehrano in ostale dobrine na prizoriščih, zavarovanje ter zdravstveno oskrbo. Igralci bi plačevali tudi članarino, ki bi bila odvisna od položaja na lestvici ATP (od največ 1260 do najmanj 63 evrov za posameznike), s čimer bi lahko letno zbrali kar 317.500 dolarjev (266.661 evrov).

Raonić že napovedal podporo: Našim direktorjem se ni zdelo potrebno znižati lastnih plač

"Če bo to pobudo podprlo veliko število igralcev, bomo storili naslednji korak," obljubljajo pri PTPA, kjer so že predstavili tudi nekaj prvih predpisov. Svojo podporo je že napovedal Kanadčan Miloš Raonić, poraženi finalist v Wimbledonu leta 2016, ki se bo za naslov na turnirju Western & Southern Open ta konec tedna, zanimivo, pomeril ravno z Đokovićem.

"Igralci so imeli veliko časa za razmislek in refleksijo ter pregled različnih področij, nad katerimi morda niso navdušeni, lahko so se pogovoril o tem," je po svojem zadnjem dvoboju v New Yorku dejal Raonić. "Veliko nas je šest mesecev tavalo v temi po zaslugi našega vodstva. Razočarale so nas številne stvari. Jaz sem izrazil svoje mnenje glede številnih stvari, denimo ... Da si direktorji v drugih športih nižajo plače, da bi nas podprli. Mi kot teniški igralci nismo zaslužili niti centa mesece in mesece ... Nižjerangirani fantje niso zaslužili niti centa. A naši direktorji so ostajali doma in se jim ni zdelo potrebno znižati lastnih plač. Za to sem pritiskal ob vsakem posameznem telefonskem klicu, ki sem ga opravil."