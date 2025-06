Spremembe v reprezentanci pred tekmo svetovnega pokala v Bernu

V Švici bosta nastopila oba slovenska finalista tekme v Pragi Anže Peharc, ki je na Češkem končal na osmem mestu, ter 18-letna Jennifer Buckley. Ta je tekmo končala v polfinalu kot sedma. Ženskega finala niso izpeljali zaradi premočnega vetra in nevarnosti za tekmovalke. V ekipi so tudi Timotej Romšak, Lucija Tarkuš in Julija Kruder, Sara Čopar in poškodovana Katja Debevec ne bosta nastopili.

Najboljša slovenska plezalka, dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret se bo karavani pridružila šele konec meseca na tekmi svetovnega pokala v Innsbrucku, kjer bosta na sporedu preizkušnji v težavnosti in balvanih. Buckley ni bila zadovoljna, kako se je razpletla tekma v Pragi: "Nisem imela možnosti popraviti svojega ne najboljšega plezanja v polfinalu. Ampak mislim, da je najboljša taktika, da ne razmišljam preveč o razočaranju, ampak se osredotočim na najboljšo pripravo za tekmo v Bernu."