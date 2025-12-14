Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

'Spremljali smo pravi rokometni spektakel, derbi, kot se spodobi'

Ljubljana, 14. 12. 2025 07.55 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Osrednja tekma kroga se je pred tisoč gledalci na Kodeljevem končala z zmago ljubljanskih rokometašev. Državni in pokalni zmagovalci iz minule sezone po dvanajsti zmagi ostajajo na drugem mestu v ligi NLB, za vodilnimi Trebanjci zaostajajo točko, pred tretjeuvrščenimi Celjani pa imajo štiri točke prednosti.

V hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem se je od prve do zadnje minute prašilo na vse strani. V prvi polovici tekme so bili papirnati favoriti iz Ljubljane na trenutke v podrejenem položaju, predvsem sredi polčasa, ko so jim gosti iz knežjega mesta ušli na štiri gole (9:13).

A izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so hitro nevtralizirali primanjkljaj v golih, v 23. minuti so po golu Tarika Mlivića izenačili na 14:14. V drugi polovici tekme se je nadaljeval ogorčen boj za vsak košček igrišča. Ekipi sta se neprestano izmenjavali v vodstvu, odločilni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju rokometašev iz slovenske prestolnice.

Preberi še Celjani gledajo v prihodnost

Med 57. in 60. minuto so po golih Gala Marguča, Staša Skubeta, Bruna Vilija Zobca in Ilije Brozovića povedli s 34:30 in jasno je bilo, da bosta točki ostali v Ljubljani. Pri gostiteljih je bil najučinkovitejši Zobec z osmimi goli. Skube in Staš Slatinek Jovičič sta za zmago prispevala po štiri zadetke, izkazala pa se je tudi vratar Nebojša Bojić z 12 obrambami. Mai Marguč in Oleksander Onufrijenko sta za Celjane dosegla po šest golov, vratar Gal Gaberšek je zaustavil 11 strelov. 

"Za nami je pravi derbi. Celjani so se izkazali za izjemno neugodnega nasprotnika. Tekma bi se lahko obrnila tudi v njihovo korist, a smo bili na koncu mi bolj zbrani in smo jo bolje pripeljali do konca. Glede na veliko število bolezni in poškodb v ekipi smo lahko zelo ponosni, da smo zdržali do konca in osvojili zmago," je po zmagi na derboiju dejal izkušeni Staš Skube.

Staš Skube
Staš Skube FOTO: RD Slovan

 "Mislim, da smo spremljali pravi rokometni spektakel, derbi, kot se spodobi. Večji del tekme smo se držali dogovorjenega sistema, žal pa nam je v končnici zmanjkalo nekaj koncentracije pri stoodstotnih priložnostih, kar nas je na koncu stalo zmage," je v imenu Celjanov dejal Mai Marguč. 

Ljubljanska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Velenju, celjska pa bo gostila Trimo Trebnje. Obe tekmi bosta 17. decembra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet slovan celje
Naslednji članek

'Ko sem ga pogledal, me je po celem telesu spreletel srh'

Naslednji članek

Slovan premagal Celje

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385