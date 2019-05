SPREMLJAMO V ŽIVO: 17. etapa Gira se začenja s spustom

Današnja 17. etapa se bo začela s spustom do Val di Solea, sledi vzpon do prelaza Mendola, nato pa sta na sporedu še spust v Bolzano in vzpon v dolino reke Eisack do Bressanoneja, najzahtevnejši pa bo zadnji vzpon (8,5-odstotni naklon) 5,5 kilometra pred ciljem, ki bo poleg legendarnega strelišča na biatlonskem stadionu v Anterselvi.