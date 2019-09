SPREMLJAMO V ŽIVO: Zadnje dejanje Vuelte za veliko slovensko slavje

Slovenska kralja Vuelte Primož Roglič (Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates) sta spisala zgodovinsko poglavje slovenskega kolesarstva, potem ko sta skozi celotne tri tedne dirke po Španiji, iz etape v etapo premagovala različne ovire na poti do dvojnega slovenskega slavja. Z nami lahko tako v živo pospremite zadnjih 106 kilometrov zadnje, ravninske etape od Fuenlabrade do španske prestolnice, kjer bo omenjeni dvojec okrog 20. ure prejel zasluženi nagradi za končno zmago oziroma končno tretje mesto in obenem najboljšega mladega kolesarja do 25 let.