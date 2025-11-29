Svetli način
Drugi športi

Piastri z zmago vsaj malo zakuhal boj za naslov

Lusail, 29. 11. 2025 16.20 | Posodobljeno pred dvema minutama

Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Katarju. Na zadnjem sprintu v letu 2025 je bil drugi Britanec George Russell (Mercedes), tretji pa vodilni v SP, njegov rojak Lando Norris (McLaren).

V Katarju se je boj za naslov prvaka, v katerem poleg obeh McLarnovih dirkačev sodeluje še branilec naslova Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), po današnjem sprintu vsaj malo zaostril. Še vedno je sicer v najboljšem položaju Norris, ki lahko edini od trojice že v nedeljo postane prvak.

Verstappen je bil danes četrti. Takšen razplet pomeni, da ima Norris (396) zdaj na prvem mestu še 22 točk naskoka pred Piastrijem, tretji je Verstappen, ki zaostaja 25 točk. Če bo Norris dobil nedeljsko dirko, bo že prvak ne glede na uvrstitve obeh tekmecev, saj bo imel pred zadnjim dejanjem sezone dovolj naskoka. Če pa ne bo zmagal, bo moral imeti po dirki vsaj 26 točk prednosti.

"Kar tako naprej, fantje," je po prihodu skozi cilj po radijski zvezi svoji ekipi dejal zmagovalec Piastri, ki se kot kaže do zadnjega ne bo sprijaznil z vlogo zgolj pomočnika Norrisa na poti do lovorike. To je kazal že na kvalifikacijah za sprint, ko si je privozil prvi startni položaj.

"Za zdaj je šlo odlično. V sprintu je vse teklo gladko. Samo nadaljevati moramo v tem slogu," je za prireditelje nato še dejal Piastri, ki je bil med prvo trojico prvič po septembrski dirki v Monzi.

"Skušal sem priti mimo Russlla, na startu sva bila precej skupaj, a se je dobro končalo. Tu je težko prehitevati, kvalifikacije bodo zelo pomembne. Boj bo tesen, nihče ne bo nikomur nič podarjal," pa je menil Norris.

V Katarju in na zadnji dirki sezone naslednji teden v Abu Dabiju je po današnjem sprintu na voljo še največ 50 točk. Če bo imel Norris v nedeljo le 25 točk naskoka, pa SP še ne bo odločeno, saj bi takšen razplet nato na zadnji dirki sezone teoretično še lahko pomenil, da ga eden od tekmecev ujame po številu točk, v tem primeru bi odločalo število zmag in drugih mest v sezoni.

Na preračunavanja v tem primeru bo treba počakati do nedelje in na uvrstitve vseh treh dirkačev. Pred Katarjem imata tako Norris kot Piastri na klasičnih dirkah po sedem zmag, Verstappen pa šest.

