Sprinterja na mirnih vodah Manfreda in Pikon bronasta na SP do 23 let

Na olimpijski razdalji moških kajakaških dvojcev sta Manfreda in Pikon za zmago zaostala za sekundo in stotinko. Zlato kolajno sta si priveslala domačina, Portugalca Gustavo Goncalves in Pedro Casinha, srebrno pa Italijana Francesco Lanciotti in Nicolo Volo, ki sta bila od slovenske naveze hitrejša za vsega 12 stotink.

"Tekma se je iztekla zelo dobro. Imela sva dober start, potegnila sva in bila v ospredju. V sredini proge sva veslala solidno, v zadnjih 150 metrih pa sva začela 'finiširati' in pridobivati. Tam sva dobila in si zagotovila tretje mesto, le malo je manjkalo, pa bi bila druga," je po uspehu za Kajakaško zvezo Slovenije povedal Pikon, ki je bil blizu kolajni tudi v finalu kajakašev na 200 metrov.

Mladi slovenski dvojec bo ob koncu avgusta tekmoval tudi na članskem svetovnem prvenstvu v Milanu. "Občutki so res dobri. Zelo sva zadovoljna, da sva dobro odveslala vse tri tekme. Medalje sva vesela. Lahko bi bila srebrna, ampak tudi tretje mesto je dober rezultat in popotnica za Milano. Veva, da napredujeva, in verjameva, da je lahko še bolje," pa je po uspehu dejal Manfreda.

Ob koncu tekmovalnega dne sta nastopila tudi mladinca Hana Bedernjak in Gaber Jurkovič, ki sta se preizkusila v mešani štafeti na 5000 metrov. V cilj sta prišla z nekaj več kot štirimi minutami zaostanka za zmagovalno dvojico in se uvrstila na končno 19. mesto. Naslov svetovnih mladinskih prvakov v tej disciplini je pripadel Italijanoma Leonardu Candeli in Sofii Zucca, druga sta bila Madžara Huba Borda in Vivien Lasko, tretja pa Čeha Jakub Sindel in Barbora Janotova.