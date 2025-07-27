Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Drugi športi

Sprinterja na mirnih vodah Manfreda in Pikon bronasta na SP do 23 let

Lizbona, 27. 07. 2025 16.51 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenska sprinterja na mirnih vodah Matevž Manfreda in Anže Pikon sta na svetovnem prvenstvu mladincev in mlajših članov v Montemor-o-Velhu osvojila bronasto odličje med kajakaškimi dvojci na 500 metrov v konkurenci do 23 let.

Na olimpijski razdalji moških kajakaških dvojcev sta Manfreda in Pikon za zmago zaostala za sekundo in stotinko. Zlato kolajno sta si priveslala domačina, Portugalca Gustavo Goncalves in Pedro Casinha, srebrno pa Italijana Francesco Lanciotti in Nicolo Volo, ki sta bila od slovenske naveze hitrejša za vsega 12 stotink.

"Tekma se je iztekla zelo dobro. Imela sva dober start, potegnila sva in bila v ospredju. V sredini proge sva veslala solidno, v zadnjih 150 metrih pa sva začela 'finiširati' in pridobivati. Tam sva dobila in si zagotovila tretje mesto, le malo je manjkalo, pa bi bila druga," je po uspehu za Kajakaško zvezo Slovenije povedal Pikon, ki je bil blizu kolajni tudi v finalu kajakašev na 200 metrov.

Mladi slovenski dvojec bo ob koncu avgusta tekmoval tudi na članskem svetovnem prvenstvu v Milanu. "Občutki so res dobri. Zelo sva zadovoljna, da sva dobro odveslala vse tri tekme. Medalje sva vesela. Lahko bi bila srebrna, ampak tudi tretje mesto je dober rezultat in popotnica za Milano. Veva, da napredujeva, in verjameva, da je lahko še bolje," pa je po uspehu dejal Manfreda.

Ob koncu tekmovalnega dne sta nastopila tudi mladinca Hana Bedernjak in Gaber Jurkovič, ki sta se preizkusila v mešani štafeti na 5000 metrov. V cilj sta prišla z nekaj več kot štirimi minutami zaostanka za zmagovalno dvojico in se uvrstila na končno 19. mesto. Naslov svetovnih mladinskih prvakov v tej disciplini je pripadel Italijanoma Leonardu Candeli in Sofii Zucca, druga sta bila Madžara Huba Borda in Vivien Lasko, tretja pa Čeha Jakub Sindel in Barbora Janotova.

kajak bron sp
  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065