V Splitu začetek osrednjega dela praznovanja športnih iger mladih

Športne igre mladih od svojih začetkov potekajo neprekinjeno in so prerasle iz lokalnega dogodka v mednarodni projekt, ki je do leta 2026 privabil več kot 3.869.000 udeležencev. Posebnost iger mladih je, da lahko sodeluje vsakdo, ne glede na to, ali se s športom že aktivno ukvarja ali pa želi le preizkusiti katero od športnih disciplin.

Športne igre mladih FOTO: Športne igre mladih

Čeprav gre za amaterski športni dogodek, vse dejavnosti potekajo v skladu s standardi profesionalnih tekmovanj, udeležba pa je v celoti brezplačna. Športne igre mladih so prepoznale številne svetovne institucije, vlade sodelujočih držav, vrhunski športniki, pokrovitelji in uradni predstavniki, kar pomembno prispeva k pozitivni podobi dogodka. Podpirajo jih tudi številni ambasadorji, med katerimi so Luka Modrić, Aleksander Čeferin, Šime Vrsaljko, Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Nasser Al-Khelaifi, Željko Obradović, Darijo Srna, Johannes Hahn, Goran Dragić in mnogi drugi.

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Osrednji del praznovanja se bo začel v četrtek, 20. avgusta, na splitski Rivi. Program bo odprla šahovska simultanka, na kateri se bodo najboljši mladi šahisti iz držav udeleženk pomerili z znamenitim angleškim velemojstrom Nigelom Shortom.

Angleški šahovski velemojster Nigel Short. FOTO: Profimedia

Za tem bodo na vrsti finalni obračuni mednarodnega košarkarskega turnirja Sprite 3 x 3 Cup v fantovski in dekliški konkurenci. Ob 21. uri bo na Rivi še slovesni zaključek tekmovalne sezone s simboličnim ugašanjem ognja iger. Večer bodo dopolnili glasbeni in scenski nastopi, spektakel z droni nad Splitom in koncert priljubljene skupine Crvena jabuka. V petek, 21. avgusta, bo v Hrvaškem narodnem gledališču v Splitu osrednja slovesnost ob 30-letnici iger. Ob tej priložnosti bodo razglasili tri nove ambasadorje projekta: nekdanjega teniškega prvaka Gorana Ivaniševića, nekdanjo prvo igralko sveta Ano Ivanović ter evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunnerja. Na slovesnosti se bodo poklonili tudi posameznikom, partnerjem, institucijam, prostovoljcem in športnim prijateljem, ki so v treh desetletjih pomagali, da je zamisel o brezplačnem športu dosegla milijone otrok.

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