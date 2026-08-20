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V Splitu začetek osrednjega dela praznovanja športnih iger mladih

Split, 20. 08. 2026 19.14 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
veliki mednarodni zaključek Plazma Športnih iger mladi

Športne igre mladih so največji amaterski športni dogodek za otroke in mlade v Evropi. Ustanovil jih je Zdravko Marić na Hrvaškem 21. maja 1996 v Splitu z namenom ustvariti platformo za spodbujanje športa, zdravega načina življenja, pozitivnih družbenih vrednot in prijateljstva med otroki in mladimi. Letošnje, že tridesete športne igre mladih se bodo zaključile v Splitu. Osrednji del praznovanja se bo začel danes, ki ga boste lahko od 20.45 dalje spremljali v živo na 24ur.com.

Športne igre mladih od svojih začetkov potekajo neprekinjeno in so prerasle iz lokalnega dogodka v mednarodni projekt, ki je do leta 2026 privabil več kot 3.869.000 udeležencev. Posebnost iger mladih je, da lahko sodeluje vsakdo, ne glede na to, ali se s športom že aktivno ukvarja ali pa želi le preizkusiti katero od športnih disciplin.

Športne igre mladih
Športne igre mladih
FOTO: Športne igre mladih

Čeprav gre za amaterski športni dogodek, vse dejavnosti potekajo v skladu s standardi profesionalnih tekmovanj, udeležba pa je v celoti brezplačna. Športne igre mladih so prepoznale številne svetovne institucije, vlade sodelujočih držav, vrhunski športniki, pokrovitelji in uradni predstavniki, kar pomembno prispeva k pozitivni podobi dogodka. Podpirajo jih tudi številni ambasadorji, med katerimi so Luka Modrić, Aleksander Čeferin, Šime Vrsaljko, Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Nasser Al-Khelaifi, Željko Obradović, Darijo Srna, Johannes Hahn, Goran Dragić in mnogi drugi.

Letos jubilejna 30. izvedba

Osrednji del praznovanja se bo začel v četrtek, 20. avgusta, na splitski Rivi. Program bo odprla šahovska simultanka, na kateri se bodo najboljši mladi šahisti iz držav udeleženk pomerili z znamenitim angleškim velemojstrom Nigelom Shortom.

Angleški šahovski velemojster Nigel Short.
Angleški šahovski velemojster Nigel Short.
FOTO: Profimedia

Za tem bodo na vrsti finalni obračuni mednarodnega košarkarskega turnirja Sprite 3 x 3 Cup v fantovski in dekliški konkurenci. Ob 21. uri bo na Rivi še slovesni zaključek tekmovalne sezone s simboličnim ugašanjem ognja iger. Večer bodo dopolnili glasbeni in scenski nastopi, spektakel z droni nad Splitom in koncert priljubljene skupine Crvena jabuka.

V petek, 21. avgusta, bo v Hrvaškem narodnem gledališču v Splitu osrednja slovesnost ob 30-letnici iger. Ob tej priložnosti bodo razglasili tri nove ambasadorje projekta: nekdanjega teniškega prvaka Gorana Ivaniševića, nekdanjo prvo igralko sveta Ano Ivanović ter evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunnerja. Na slovesnosti se bodo poklonili tudi posameznikom, partnerjem, institucijam, prostovoljcem in športnim prijateljem, ki so v treh desetletjih pomagali, da je zamisel o brezplačnem športu dosegla milijone otrok.

Zvezdniška revijalna tekma na Prokurativah

Vrhunec praznovanja bo v petek zvečer, 21. avgusta, na splitskih Prokurativah, kjer se bodo mladi udeleženci iger na revijalni nogometni tekmi pomerili z ekipo All-Star, sestavljeno iz predstavnikov Uefe, ambasadorjev iger in nekdanjih svetovnih nogometnih zvezdnikov.

Prihod so potrdili predsednik Uefe Aleksander Čeferin, predsednik ECA in Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi in nogometne legende Zlatan Ibrahimović, Pavel Nedved, Claude Makelele, Marcel Desailly, Nemanja Vidić, Predrag Mijatović, Mario Mandžukić, Darijo Srna, Igor Tudor, Slaven Bilić, Dejan Savićević, Sergej Barbarez in Goran Pandev.

split obletnica športne igre mladih

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KOMENTARJI1

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lakala28
20. 08. 2026 19.32
Čestitke! Na naslovnici je slika Trga republike v Ljubljani! Enako verodostojno kot izumljanje in napihovanje afere NPM.
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