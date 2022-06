Spustaši v Celju poskrbeli za dve zmagi

Žnidarčič je upravičil vlogo favorita in manj kot teden dni po osvojitvi šestega naslova svetovnega prvaka v sprintu na divjih vodah zmagal še na tekmi svetovnega pokala v Celju. Na Savinji je bil 13 stotink sekunde hitrejši od reprezentančnega kolega Anžeta Urankarja , medtem ko je Francoz Maxence Barouh priveslal do brona.

"Fino je, to vzdušje in priprave na tekmo te dvignejo na nivo, na katerem si bil včasih. Res da nisem bil na svetovnem prvenstvu, a treniral sem celo zimo. Po izbirnih tekmah sem se odločil, da bom startal na tej tekmi. Kljub službi sem vložil veliko truda. Všeč mi je, da mi je uspelo, saj sem se dobro počutil. Morda je nekoliko drugače dirkati, ko kajak nekoliko postaviš na stranski tir. Še vedno je nekje v ozadju. Lepo se je vrniti in sproščeno startati na tekmi," je povedal Cof.

V finalu kanuistov je veslal Martin Gale in bil šesti. Malo je do uvrstitve v finale zmanjkalo Leonu Brezniku in Nejcu Gradišku, ki bosta novo priložnost iskala na današnji sprinterski tekmi.

Za presenečenje v ženski konkurenci kajakašic je poskrbela Ana Šteblaj, ki je kljub stresnemu zlomu stopalnice osvojila tretje mesto. "Tistim, ki so rekli, naj ne tekmujem ta vikend, sem želela dokazati, da lahko. Med veslanjem me ne boli in lahko veslam normalno, sem pa res vesela tega tretjega mesta, ki mi pomeni kot zmaga. To niso moje prve zmagovalne stopničke, ampak sem jih res vesela in upam, da jih bo še več," je povedala po finalni vožnji. Pred njo sta se uvrstili Francozinja Mathilde Valdenaire in Čehinja Marie Nemcova.

Kljub poškodbi rame s SP v Treignacu je nastopila tudi Nika Ozimc in zasedla osmo mesto. V finalu je veslala še Živa Jančar in bila deveta. Med kanuističnimi dvojci sta Martin Gale in Nejc Gradišek zasedla šesto mesto. Vsa tri prva mesta so osvojili francoski tekmovalci. Med ženskimi dvojci in kanuistkami Slovenija ni imela predstavnic.