Srabotnik bronast na evropskem prvenstvu

Sedmič na evropskih prvenstvih je zmagal nekdanji olimpijski prvak Čeh Jiri Prskavec, ki je za sekundo in 21 stotink premagal domačina Titouana Castrycka. Martin Srabotnik, ki je osvojil svojo prvo posamično kolajno na velikih tekmovanjih in 47. slovensko na evropskih prvenstvih, je zaostal sekundo in 88 stotink.

Kajakaš, ki se lani sploh ni uvrstil v reprezentanco, za kar krivi pomanjkanje motivacije in dejstvo, da na tekmovanjih ni užival, je dobri vožnji vožnji pokazal že v kvalifikacijah in polfinalu. V kvalifikacijah je bil peti, v polfinalu pa osmi, a z dotikom, brez njega bi bil na četrtem mestu. Vedel je, da se lahko uvrsti med najboljše, a o kolajni ni razmišljal.

"Nisem še čisto dojel, kaj mi je uspelo. Vedel sem, da sem lahko visoko, nisem pa verjel, da lahko pridem med tri, saj je bila konkurenca zelo dobra. Dva Francoza na domači tekmi, najboljši kajakaš desetletja in tudi naš Peter, vse te je težko premagati. Želel sem si, da bi še izboljšal polfinalno vožnjo in se izognem dotiku. Dobro sem se počutil in to počutje prenesel tudi na vodo. Pred sezono nikakor nisem mislil, da sem lahko med najboljšimi, a tu sem začel verjeti. Vesel sem medalje, zadovoljen pa tudi z veslanjem, misli pa že prenašam na naslednje tekme," je dejal Celjan, ki je letos spet našel veselje do svojega športa.