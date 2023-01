'Sramota, če Đoković ne bi smel igrati v ZDA'

Nekdanji nemški teniški igralec se je v Melbournu odzval na novinarska vprašanja o prepovedi igranja Srba vsaj na prvih dveh mastersih sezone v Indian Wellsu in Miamiju.

Ameriške oblasti so namreč do aprila podaljšale prepoved vstopa tujim državljanom v ZDA brez potrdila o cepljenju proti novemu koronavirusu. Zaradi tega je že v letu 2022 Novak Đoković ostal brez nastopov na vseh ameriških turnirjih vključno z OP ZDA v New Yorku.

Haas, direktor neuradno "petega grand slama v sezoni", kot se je oprijel vzdevek turnirju v Indian Wellsu, je izrazil upanje, da bodo ZDA sledile zgledu Avstralije.