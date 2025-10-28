Srbi bodo tipali utrip pripravljenosti Zormanovih izbrancev: 'Priložnost rezervistom'

Rokometna reprezentanca Slovenije se je v Zrečah zbrala na prvem pripravljalnem ciklusu pred januarskim evropskim prvenstvom. Selektor Uroš Zorman se pri sestavi ekipe sooča s številnimi težavami s poškodbami, zato je bil primoran poseči po dodatnih vpoklicih. Zadnji, ki so se pridružili reprezentanci, so Uroš Knavs (Riko Ribnica) ter debitanta David Svečko (Slovenj Gradec) in Andraž Makuc (Celje Pivovarna Laško).

Izbrana vrsta je priprave na Štajerskem začela v nedeljo, zadnji rokometaši pa so se ekipi pridružili tekom ponedeljka. Na prvotnem seznamu je bilo 19 igralcev, a so zaradi zdravstvenih težav sodelovanje odpovedali štirje rokometaši. Zaradi poškodbe prsne mišice v Zreče ni pripotoval Nik Henigman, teden premora bo zaradi težav s kolenom izkoristil Domen Makuc, tik pred začetkom priprav pa sta zaradi poškodb kolena in trebušne stene sodelovanje odpovedala še Matic Suholežnik in Staš Slatinek Jovičič.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Selektor Uroš Zorman je sprva dodatno vpoklical Uroša Miličevića, po zadnjih odpovedih pa še Knavsa in debitanta Svečka. Po zboru je postalo jasno, da Mitja Janc zaradi težav z mečno mišico do konca tedna najverjetneje ne bo povsem nared, zato je Zorman v ekipo povabil še drugega debitanta, Andraža Makuca, ki se je reprezentanci pridružil na ponedeljkovem treningu.

"Nisem pričakoval vpoklica, a sem bil ob klicu izjemno ponosen in vesel. Težko je opisati to z besedami. V tem tednu bom naredil vse, da upravičim selektorjevo zaupanje ter ostalo, kar sodi zraven," je na druženju z mediji dejal Svečko, ki z ekipo Slovenj Gradca odlično nastopa v Ligi NLB. Koroški prvoligaš trenutno na lestvici zaseda tretje mesto.

Reprezentanca bo prvi pripravljalni ciklus sklenila s prijateljsko tekmo proti Srbiji, ki bo na sporedu v petek, 31. oktobra, ob 18. uri v Loznici. "Ta teden ne bo odločal o ničemer. Čaka nas prijateljska tekma s Srbijo, na kateri lahko preverimo marsikaj, tudi zmožnosti igralcev, ki še niso bili del reprezentance ali v njej niso imeli večje vloge. Če sem iskren, hvala bogu, da je tako. Nisem nervozen ali presenečen nad dogajanjem. Vse je v najlepšem redu. V Srbijo bomo šli odigrati tekmo z razpoložljivim kadrom, v katerega verjamemo. Gre za vpogled v prihodnost slovenskega rokometa," je ob vstopu v reprezentančni teden dejal selektor Zorman.

Blaž Janc FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kljub temu v slovenskem taboru zatrjujejo, da gostovanja v Srbiji ne nameravajo vzeti z levo roko. "Vsaka tekma je resna, ne glede na to, da je prijateljskega značaja. Tako mi igralci kot selektor vsakič, ko oblečemo reprezentančne barve, želimo zmagati. Verjamem, da nas čaka lep teden, v katerem na nas ne bo posebnega pritiska, a ko se bo tekma začela, jo bomo želeli dobiti. Verjamem, da bomo tokratno akcijo dobro izkoristili," je dodal kapetan Blaž Janc.