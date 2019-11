Srbi, Britanci in Nemci zadnji četrtfinalisti Davisovega pokala

Za Srbijo je odločilno točko priigral prvi zvezdnik Novak Đoković, ki je Benoita Paireja premagal s 6:3, 6:3. Pred tem je prvo posamično zmago dosegel Filip Krajinović z uspehom proti Jo-Wilfriedu Tsongaju s 7:5, 7:6 (5). V igri dvojic je Francija slavila po zaslugi Pierra-Huguesa Herberta in Nicolasa Mahuta, ki sta s 6:4 in 6:4 premagala Viktorja Troickega in Janka Tipsarevića.

Že drugi poraz Francije je pomenil, da lanskih finalistov letos, ko Davisov pokal prvič poteka po novem sistemu z zaključnim turnirjem, ne bo med udeleženci izločilnih tekem. Velika Britanija je napredovala šele po tretjem dvoboju. Jaime Murray in Neal Skupski sta med dvojicami premagala Kazahstanca Aleksandra Bublika ter Mihaila Kukuškina s 6:1 in 6:4. Britance je v vodstvo popeljal Kyle Edmund, ki je premagal Kukuškina s 6:3 in 6:3, na 1:1 je poravnal Bublik, ki je s 5:7, 6:4 in 6:1 ugnal Daniela Evansa. Britanci so osvojili prvo mesto v skupini E, ob tem pa spočili prvega zvezdnika Andy Murrayja. Nemčijo sta v četrtfinale povedla Kevin Krawietz in Andreas Mies, ki sta v konkurenci dvojic strla Čilenca Marcela Tomasa Barriosa in Alejandra Tabila s 7:6 (3) in 6:3. Nemci so sicer povedli v prvem dvoboju, ko je Philipp Kohlschreiber s 6:4 in 6:3 porazil Nicolasa Jarryja, izid v zmagah pa je poravnal Cristian Garin, ki je bil boljša od Jana-Lennarda Struffa s 6:7 (3), 7:6 (7) in 7:6 (8).