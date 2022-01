Srbi na ulicah Melbourna podpirajo Đokovića, drugi ga kritizirajo

Novak Đoković se po zavrnitvi vize in vstopa v Avstralijo nahaja v vladnem hotelu za tujce. Njegovi odvetniki so na sodišče vložili pritožbo, njegov primer pa je prestopil meje športa in vstopil v zavest splošne javnosti. Odzivi na dogodke so sprožili burne odzive njegovih podpornikov in številnih kritikov.

"Nocoj ga lahko vržejo v ječo, jutri pa v verige. Resnica je, da je on kot voda in voda si utira svojo pot. Novak je Spartak novega sveta, ki ne bo toleriral krivice, kolonializma in hinavščine," je svojega sina bojevito branil Srđan Đoković. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je svoje besede bolj skrbno izbral: "Našemu Novaku sem rekel, da je vsa Srbija z njim in da naše inštitucije delajo vse, da se nadlegovanje najboljšega tenisača sveta konča takoj."

icon-expand Aleksandar Vučić FOTO: AP

Britanski Guardian poroča, da naj bi Novak Đoković za medicinsko izjemo zaprosil na podlagi prebolele bolezni v zadnjih šestih mesecih. Avstralske oblasti pa njegove razlage niso sprejele in zahtevajo, da se Srb nenudoma odpravi nazaj domov. Trener 17-letnega indijskega tenisača Amana Dahiye se je tudi oglasil še pred novico, da bodo najbojlšega tenisača na svetu odslovili. Dahiye je namreč tudi zaprosil za medicinsko izjemo, ker v Indiji mlajšim od 18 let cepljenje proti covidu-19 ni dovoljeno, vendar so njegovo prošnjo avstralske oblasti zavrnile.

Mladeničev trener Jignesh Rawal je potrdil, da so predlagali, da se Dahiya cepi drugje in v Avstraliji obdobje pred turnirjem preživi v izolaciji, vendar je njegov varovanec po besedah Rawala postal kolateralna škoda. "Ne bi smelo biti drugače. Okoliščine niso pomembne. Pravilo pravi, da brez dveh doz ne smeš vstopiti v državo. Đoković je na igrišču lahko deležen posebnih privilegijev, ampak točka vstopa mora biti enaka za vse," je primera Dahinye in Đokovića primerjal indijski trener.

Svetovna številka ena ženskega tenisa Ashley Barty se je tudi oglasila in rekla, da ne želi govoriti o njegovi zdravstveni zgodovini. V povezavi s prvotno odločitvijo zvezne države Victoria in avstralske teniške zveze, da Đokoviću dovolijo vstop v državo pa je dejala: "Razumem, zakaj Avstralce ta odločitev frustrira."

Ameriški tenisač Tennys Sandgren, ki tako kot Đoković ni cepljen in se ne bo udeležil turnirja, je rekel: "Samo, da smo si na jasnem, dve različni zdravstveni komisiji sta potrdili njegovo izjemo. Zdaj so to odločitev ustavili politiki." Upokojeni avstralski košarkar Andrew Bogut je na svojem profilu Twitter o incidentu zapisal: "Mednarodni mediji, dobrodošli. Zdaj vidite, s čim so se morali Avstralci ukvarjati zadnji dve leti. Nosite maske – ne nosite jih, cepite se – ampak ne s tem cepivom. PCR – ne HAG. Odprte meje – zaprte meje. Država polna nespretnih politikov, ki ne bi mogli organizirati niti spolnih odnosov v bordelu." Nekdanja številka ena v dvojicah Renae Stubbs je celotno situacijo povzela z besedami: "To je uradno masivna štala."

Pred hotelom Park v Carltonu v predmestju Melbourna, kjer naj bi se nahajal Đoković, se je zbrala manjša skupina njegovih podpornikov. Poleg srbskih zastav in označb so si privoščili tudi skupinski ples: