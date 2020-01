Srbi prvi finalisti pokala ATP, Williamsova za naslov v Aucklandu

Najprej je Dušan Lajović s 7:5 in 7:6 (1) premagal Karena Hačanova, potem pa je v obračunu najboljših igralcev na obeh straneh Novak Đokovićv dveh urah in 49 minutah ugnal Daniila Medvedeva, petega igralca sveta, s 6:1, 5:7 in 6:4. Tako je bilo že pred obračunov dvojic jasno, da je Srbija napredovala v finale. Vseeno sta zatem še Nikola Čačićin Viktor Troicki s 6:4 in 7:6 (7) dobila igro dvojic proti ruski navezi Tejmuraz Gabašvili/Konstantin Kravčuk.

"To je bila neverjetna tekma. Bilo je veliko izmenjav in zelo naporno. Danil Medvedev je eden najboljših igralcev na svetu in danes je pokazal, zakaj," je po koncu Đoković, 16-kratni zmagovalec turnirjev na veliki slam, pohvalil 23-letnega Rusa. Đoković je prvi niz prepričljivo dobil, drugega pa izgubil. Medvedev je povedel že s 4:1 v igrah, a se je Đoković vrnil in izenačil na 4:4, vseeno pa je v nadaljevanju Rusu uspelo odvzeti prvi niz Srbu na turnirju.