Srbi še tretjič zapored olimpijski prvaki v vaterpolu

Srbska moška vaterpolska reprezentanca je zlatima odličjema iz Ria in Tokia danes dodala še zlato v Parizu. Večne rivale iz Hrvaške so nadigrali v prvi četrtini, vodstva pa nato niso izpustili vse do končne zmage s 13:11 (5:2, 3:3, 3:3, 2:3). Bron so že pred tem osvojili vaterpolisti ZDA.