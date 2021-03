Srbi slavijo: Đoković uradno rekorder, v Beogradu druženje pred njegovo restavracijo

"To je zgodovinski dosežek za srbski šport. V skladu z epidemiološkimi razmerami vas pozivamo, da si nadenete maske in nas obiščete pred restavracijo Novak 1 ob 18. uri, da obeležimo ta zgodovinski trenutek," so zapisali na spletni strani Đokovićeve restavracije.

Podžupan Beograda Goran Vesić je ob tem dejal, da bo od 19. ure na stavbi mestne skupščine Beograda prikazana projekcija Đokovićevih najlepših potez ter največjih zmag. Zahvale za Srbove dosežke bodo zapisane tudi na plakatih po prestolnici, obenem pa bodo številne priljubljene točke osvetljene z barvami srbske zastave v čast njegovega uspeha, še dodaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Triintridesetletnik je sicer že večkrat poudaril, da se bo v nadaljevanju kariere posvetil predvsem turnirjem velike četverice. Po naslovih na največjih teniških dogodkih namreč z 18 osvojenimi grand slami zaostaja za Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom, ki sta na vrhu večne lestvice z 20. Đoković se je sicer na lestvico najboljših sto igralcev zavihtel julija 2005, nekaj tednov zatem, ko je Nadal osvojil svoj prvi turnir za grand slam v Parizu. Junija 2006 je bil že med najboljšimi 50 igralci, marca 2007 pa se je prebil med najboljšo deseterico. Prvi igralec sveta je prvič postal 4. julija 2011, ko je v finalu Wimbledona ugnal Nadala.