Drugi športi

Srbi z bolečim porazom proti Avstriji, zmaga Hrvaške

Berlin, 19. 01. 2026 22.25 pred 27 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Danska - Hrvaška

Francoska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu 2026 na Danskem, Švedskem in Norveškem z 38:34 premagala Norveško in zabeležila še tretjo zmago v skupini C. V skupini A je Nemčija s 34:32 ugnala Španijo, obe reprezentanci pa napredujeta v glavni del prvenstva. V skupini E sta drugi zmagi zabeležili Hrvaška in Švedska.

V danskem Herningu je bilo v okviru skupine A pred zadnjim, tretjim krogom prvega dela prvenstva še vse odprto, saj so bile Španija, Srbija in Nemčija, kot tudi Avstrija ob za njo ugodnem razpletu, še vse v boju za napredovanje. Avstrijci so z zmago s 26:25 proti Srbiji nekoliko začinili to skupino, a so kljub zmagi severni sosedje zaključili EP. So pa zato Srbe pahnili v težak položaj, saj so morali za napredovanje zdaj upati na špansko pomoč.

Te v večerni tekmi niso dobili, v sicer dokaj izenačenem obračunu so Nemci, pri katerih je danes osem golov dosegel Renars Uščins, narekovali ritem in na koncu prišli do druge zmage v predtekmovanju. Dve zmagi so vpisali tudi Španci, a bodo bolj zadovoljni v glavni del EP krenili Nemci, ki bodo z današnjo zmago v drugi del odnesli dve točki, Španci pa nobene.

V skupini C v Oslu sta bili pred zadnjima tekmama znani obe reprezentanci, ki sta si zagotovili napredovanje v drugi del EP. Francija in Norveška sta se po dveh zmagah udarili le še za prvo mesto v skupini in s tem boljše izhodišče z več prenesenimi točkami v naslednjo skupino.

Tretje zmage in dveh točk, ki jih bodo prenesli v glavni del, so se veselili Francozi navkljub devetim zadetkom Sanderja Sagosena pri skandinavski ekipi. Pri Francozih je bil s šestimi goli najboljši Hugo Descat. Čehi in Ukrajinci so se med seboj pomerili za tolažilno zmago. Na koncu so prepričljivo slavili Čehi z 38:29. Kar 15 golov je dosegel Jonaš Josef, osem jih je dodal Dominik Solak. Z devetimi je bil pri Ukrajini najboljši Ihor Turčenko.

V skupini E v Malmöju so medtem odigrali šele tekmi drugega kroga, kjer so Hrvati in Švedi prišli do drugih zmag in si posledično zagotovili napredovanje že pred zadnjo tekmo oz. medsebojnim obračunom. Hrvati so proti Nizozemcem delo opravili brez pretiranih težav in zmagali s 35:29. Ivan Martinović je bil natančen devetkrat, na drugi strani Rutger Ten Velde osemkrat.

Pozneje tudi gostitelji Švedi niso imeli veliko dela z Gruzijci, zmagali so z 38:29. Po šest golov sta vpisala Felix Claar in Nikola Roganovic, medtem ko jih je za Gruzijce 11 dosegel Giorgi Chovrebadze.

rokomet ep srbija
