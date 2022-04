Srbija (nepričakovano) previsoka ovira za Zormanovo četo, zbogom SP

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v trdem in živčnem povratnem dvoboju v Kragujevcu imeli priložnost, da nadoknadijo zaostanek treh golov s sredine prve tekme v Celju.

Po zmedeni predstavi v prvem polčasu so v drugem prikazali veliko boljšo predstavo in resno ogrožali domače rokometaše. V prelomnih trenutkih dvoboja so po bravuroznih obrambah Klemna Ferlina ter golih Matica Suholežnika in Blaža Janca pet minut pred koncem dvoboja povedli z 19:17, v izjemno napeti končnici pa so se gostitelji izvili iz neprijetnega položaja in Slovencem preprečili deseti nastop na svetovnem prvenstvu.

Povratna kvalifikacijska tekma v Kragujevcu:

Srbija - Slovenija 23:20 (10:8)