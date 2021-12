Srbija tretja polfinalistka Davisovega pokala, v polfinalu s Hrvaško

Srbija, zmagovalka Davisovega pokala 2010, se bo v polfinalu pomerila s Hrvaško, zmagovalko tega tekmovanja 2005 in 2018. Zadnji polfinalist bo znan v četrtek, ko se bosta prav tako v Madridu pomerili Švedska in Rusija. Zmagovalec bo v polfinalu igral z Nemčijo.

Tako kot prejšnji četrtfinalni boji v ponedeljek in torek se je tudi ta odločal v tretji partiji, igri dvojic. Nikola Čačić in Novak Đoković sta bila boljša od Andreja Golubjeva in Aleksandra Nedovjesova s 6:2, 2:6 in 6:3.