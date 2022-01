Srbska premierka: Z Novakom se ne morem strinjati, pravila so bila kršena

Srbska premierka Ana Brnabić je v pogovoru za BBC spregovorila od stanju Novaka Đokovića v Avstraliji. Dejala je, da si želi, da on tam ostane in zaigra na OP Avstralije. Kljub temu pa je potrdila, da se z njegovim mnenjem o cepljenju ne strinja. Če je vedel, da je pozitiven in se je kljub temu pojavljal v javnosti, pa je jasno dodala, da bi to "pomenilo, da so pravila bila kršena."

V dogajanja v deželi tam spodaj, ki so povezana z Novakom Đokovićem, je že nekaj časa vpletena tudi srbska vlada. To je potrdila tudi srbska premierka Ana Brnabić: "Mi počnemo vse, kar lahko. Upam, da bo vse dobro. Premierju (Scottu) Morrisonu sem povedala, da upam, da bo Novak ostal v državi." Nato je ovrgla domneve javnosti, da je razlog, zaradi katerega bi lahko Đokovića še vedno deportirali, tudi napaka v postopku prijave vize: "Pojavlja se veliko napačnih informacij. Zdaj je edino vprašanje, ali je zdravstvena izjema, ki jo je prejel od avstralske teniške zveze, veljavna tudi po mnenju vladnih oblasti. Je Novak imel vizo? Je. Je imel zdravstveno izjemo? Je." icon-expand Ana Brnabić FOTO: AP Brnabićeva je namignila, da je eden od razlogov za ravnanje avstralskih oblasti s srbskim tenisačem tudi političen: "Oni imajo maja letos volitve, torej to je tam politična bitka. Tudi to razumem. Želimo pa, da bo imel Novak najboljše mogoče pogoje pred njihovo odločitvijo." Đoković je priznal, da je kršil pravila izolacije v Srbiji, potem ko je bil prejšnji mesec pozitiven na novi koronavirus. Dva dni po tem, ko je bil 16. decembra pozitiven na novi koronavirus, se je srečal z novinarjem francoskega časnika L'Equipe zaradi intervjuja."Zavedam se, da bi moral srečanje prestaviti," je dodal. PREBERI ŠE Odločitev o primeru Đoković verjetno ne bo znana pred četrtkom Grožnja z zaporom do treh let BBC-jev novinar je premierko vprašal, če je v tem primeru zmagovalec 20 grand slamov kršil pravila v Srbiji. "To bi pomenilo, da so pravila bila kršena. Če si pozitiven, moraš biti v izolaciji. Ne vem pa, kdaj je dobil rezultate pozitivnega testa in kdaj jih je videl, na to vprašanje lahko odgovori zgolj Novak," je dejala Brnabićeva. PREBERI ŠE Đoković priznal, da je kršil izolacijo, ko je bil pozitiven na koronavirus 248. odstavek v srbskem kazenskem zakoniku pravi, da "kdor ne ravna v skladu s predpisi, odločbami ali odredbami, ki določajo ukrepe za zatiranje ali preprečevanje epidemije, se ga kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let". Srbska vlada je v času epidemije, tako kot mnoge po svetu, svoje državljane pozvala k cepljenju. Srbska premierka je potrdila, da ji odločitev Đokovića, da se ne cepi, ni ravno najbolj pri srcu: "Mislim, da je cepljenje edini učinkovit odgovor na to pandemijo. S tega vidika ne morem reči, da razumem ljudi, ki se ne želijo cepiti, ampak v demokraciji moramo spoštovati mnenja vseh. Na tem nivoju se z Novakom ne morem strinjati, ampak on mora govoriti o svojih odločitvah. Res ga jaz ne morem napadati ali braniti."