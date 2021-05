Za zaključek turnirja slovenska zmaga proti Bolgariji in poraz proti Srbiji

Selektor slovenske reprezentance, Italijan Alberto Giuliani je tretje srečanje s Srbijo začel v zasedbi Gregor Ropret, Mitja Gasparini, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Klemen Čebulj, Rok Možič in Jani Kovačič. Na drugi tekmi dneva pa so od začetka zaigraliDejan Vinčić, Tonček Štern, Žiga Štern, Rok Možič, Alen Pajenk, Sašo Štalekar in Jan Klobučar.

"Imeli smo ritem treh tekem v treh dneh, enako bo tudi v ligi narodov, zato nam je ta turnir zelo koristil. Videl sem pozitivne stvari, a je prostora za napredek še veliko. Pred nami je še nekaj treningov, iz katerih bomo skušali iztržiti kar največ," je po tekmah dejal selektor Giuliani.

Rok Možič, letos državni prvak z Merkurjem Mariborom, je prav tako videl veliko pozitivnega, a tudi nekaj minusov. "So stvari, ki smo jih delali dobro in stvari, ki jih moramo še popraviti. Ritem je bil hud in lahko rečem, da smo vsi kar malo utrujeni. Smo se pa iz tekem veliko naučili in gremo z dobrimi občutki v Italijo," je dejal mladi sprejemalec slovenske reprezentance.

V petek je Slovenija A premagala Bolgarijo A z 2:1, Slovenija B pa je Srbijo B premagala s 3:0. V soboto je Slovenija A izgubila proti Srbiji B z 1:2, Slovenija B pa je premagala Bolgarijo B s 3:0.

Selektorji vseh treh reprezentanc, ki so se srečale v Areni Stožice, so se z željo, da na tekmah preizkusijo čim več igralcev, odločili, da bodo turnir odigrali z dvema ekipama.

Reprezentance so bile razdeljene na zasedbo A in zasedbo B, v vsaki je bilo lahko največ 14 igralcev. Zasedbe so med seboj odigrale po tri nize in ločeno nabirale točke, vsak osvojen niz pa je posamezni reprezentanci prinesel po eno točko.