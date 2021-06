Srbski reprezentant v Ribnici

Ilija Bogdanović se je rodil leta 1995 v Čačku, zadnja leta pa je nastopal v dresu Radničkega iz Kragujevaca. Z odličnimi igrami je nase opozoril tudi srbskega selektorja in dobil poziv tako v marčevski, kot tudi v junijski zbor. "S 190 centimetri bo Bogdanović pomemben člen naše ekipe tako v obrambi in napadu, saj premore dovolj izkušenj in izkazuje veliko željo po napredovanju," so ob predstavitvi zapisali na družabnih omrežjih člana Lige NLB. "Vesel sem, ker bom svojo kariero nadaljeval v Sloveniji in predvsem v Ribnici, saj menim, da je to zame prava rokometna sredina. Verjamem, da se bo pandemija končala in se bo s tem lahko publika vrnila v dvorane ter nam pomagala, da se vrnemo v sam vrh slovenskega rokometa. Trudil se bom maksimalno, da upravičim zaupanje predsednika in trenerja. Komaj čakam, da se vidimo!" pa je v prvi izjavi pred začetkom novega poglavja na športni poti dejal Bogdanović.

Rokometni prvoligaš iz Ribnice je v minuli sezoni Lige NLB zasedel šesto mesto. V novo sezono bo vstopil z novim trenerjem. Gregorja Cvijića bo na klopi zamenjal povratnik Robert Beguš, ki ima za sabo bogato trenersko kariero.