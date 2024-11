Srbski rokometaš hrvaškega soigralca v slačilnici napadel in spravil v nezavest

Srbski rokometaš RK Zagreba Miloš Kos je po porazu s 25:22 proti Nantesu svojo jezo znesel nad vratarjem hrvaške reprezentance in soigralcem Matejem Mandićem . Vratar je zaradi močnega udarca soigralca celo padel v nezavest, dan pa je končal v bolnišnici, kjer so ugotovili, da je utrpel hudo poškodbo na levi strani obraza.

V klubu so potrdili, da so Mandića tudi operirali, nadaljnjih informacij pa niso podali. "Okrevanje in nadaljnji potek rehabilitacije sta individualne narave, zato trenutno ne moremo napovedati Matejeve vrnitve na igrišče. Rokometni klub Zagreb želi našemu Mateju hitro in uspešno okrevanje," so v sporočilu za javnost zapisali pri RK Zagrebu, v njem pa Kosa niso omenili.

"Začasni suspenz ostaja v veljavi do zaključka postopka, ki ga bo vodil Upravni odbor rokometnega kluba Zagreb. Rokometni klub Zagreb ne bo toleriral kakršnega koli neprofesionalnega vedenja in bo v celoti sodeloval z upravnim odborom, da se situacija čim prej razjasni. Ko bodo znana vsa dejstva, bo klub pravočasno obvestil javnost," so dodali pri RK Zagreb.

O incidentu je spregovoril tudi nekdanji selektor moške slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović, ki opozarja: "To se dogaja v številnih klubih, ampak ne ravno na ta način. Upam samo, da nihče ne bo prišel do zaključka, da je do spopada prišlo na ravni nacionalizma in to spremenil v boj med Srbom in Hrvatom, ker bi to bilo obupno in katastrofalno. Prepričan sem, da se v tej situaciji nihče ni oziral na potni list."