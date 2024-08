Srbski športnik umrl med tekmovanjem v Teksasu

Osemindvajsetletni Srb se je v četrtek zjutraj med plavanjem, sicer večdnevnem tekmovanju, potopil pod vodo in se ni več pojavil, poročajo lokalni mediji.

"Zelo smo prizadeti zaradi smrti Lazarja Đukića . Naša srca so z njegovo družino, prijatelji in drugimi športniki," je organizacija zapisala na družbenem omrežju X.

CrossFit je sporočil, da v celoti sodeluje z oblastmi in po svojih najboljših močeh v teh trenutkih podpira družino. Do konca četrtka so bila tekmovanja prekinjena, CrossFit pa zaenkrat še ni navedel, ali se bo tekmovanje nadaljevalo, še dodaja AFP.

Đukić je bil 88. na svetovni lestvici, tretji med Srbi, in je letos zmagal v evropskem polfinalu tega tekmovanja.