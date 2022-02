Srbsko tožilstvo potrdilo: Đokovićeva PCR-testa sta pristna

Srbsko tožilstvo je 12. januarja od osebe z imenom Budimir Grom prejelo prijavo, ki neznane osebe obtožuje ponarejanja PCR-testov za covid-19, s katerimi je prebolelost virusa izkazoval srbski teniški zvezdnik Novak Đoković. V prijavi je navedeno, da so neznane osebe teste ponaredile z namenom izigravanja srbskega zdravstvenega sistema, navedbe pa so bile med drugim utemeljene z neujemanjem serijskih številk testov, ki jih je s pomočjo srbskega raziskovalca pridobila britanska BBC, o neskladju pa so prvi poročali pri nemški raziskovalni družbi Zerfoschung ter nemškem časniku Der Spieglu.