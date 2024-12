Srčne slovenske borke najprej z Nizozemsko

V polfinale EP bosta napredovali najboljši dve reprezentanci skupine. Tretjeuvrščeno čaka dodatna tekma za končno peto mesto.

Prav zadnji, ponedeljkov dvoboj s sogostiteljicami tekmovanja je bil pravi zrelostni test za novo generacijo slovenskih rokometašic. Ugnati tekmice na njihovem terenu ni mačji kašelj. Iz Innsbrucka so Slovenke v torek z vlakom na Dunaj odpotovale srečne in ponosne, pred njimi pa so nove zahtevne preizkušnje z ekipami iz samega mednarodnega vrha.

Po pričakovanem uvodnem porazu proti devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam iz Norveške s 26:33 so slovenske rokometašice nanizale dve zmagi. Najprej so premagale Slovakinje s 37:24, na odločilni tekmi v olimpijski dvorani v Innsbrucku pa še Avstrijke s 25:24.

Izbranke Dragana Adžića so iz Innsbrucka na Dunaj prenesle rezultat tekme z Norveško in se bodo v drugi del podale brez točk. Z enakim izkupičkom so se v avstrijsko prestolnico preselile Švicarke in Nemke, medtem ko imajo poleg Norvežank na svojem kontu po dve točki še Nizozemke in Danke. Slednje so v prvem delu Švicarke ugnale s 35:30, Nizozemke pa so bile z 29:22 boljše od Nemk.