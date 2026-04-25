Srčni Celjani z golom prednosti na povratni obračun

Celje, 25. 04. 2026 16.13 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. S.V. +1
FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid

Rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so pred dnevi še 23. postali slovenski pokalni prvaki, so v domači dvorani Zlatorog na prvi tekmi polfinala pokala EHF gostili makedonski Ohrid in po srditem boju slavili s 27:26. Celjska prednost pred povratnim obračunom v Severni Makedoniji je sicer minimalna, a ne gre dvomiti, da bodo rokometaši v rumeno-modrih dresih storili vse, da se uvrstijo v veliki finale omenjenega tekmovanja. Povratni obračun bo prihodnjo soboto na Ohridu ob 19.00 s prenosom na Kanalu A in VOYO.

Celjani so v odlični formi v zaključku sezone, zavoljo katere so pred dnevi 23. postali slovenski pokalni prvaki in vodijo v skupini B lige za prvaka v ligi NLB. Dobro jim gre tudi na evropski ravni, kar jim sicer povzroča kar naporen razpored tekem.

V tej sezoni so bili v po moči tretjem najmočnejšem evropskem tekmovanju v prvem krogu prosti, v drugem so izločili belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Preberi še Dan, ko je Celje osvojilo Evropo: 22 let od zgodovinskega rokometnega podviga

Celjska ekipa ima priložnost, da se po 22 letih znova uvrsti v veliki finale enega od treh evropskih pokalov. V sezoni 2003/04 je nato osvojila najprestižnejšo evropsko lovoriko v ligi prvakov po finalni zmagi nad nemškim Flensburgom.

Za gostovanje v Ohridu in upanje na ponovno uvrstitev v finale evropskih pokalov si je pripravila gol prednosti, čeprav je po sicer zahtevnem začetku dvoboja, ki si ga je ogledala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, kazalo celo na večjo zalogo prednosti za tekmo v Severni Makedoniji.

Preberi še Kdo je 'kriv' da Slovenijo (znova) trese rokometna mrzlica?

Celjani so v tekmo krenili nekoliko živčno in niso našli poti do mreže Ohrida. Neučinkovitost v napadu je pomenila začetni zaostanek 0:6 po slabih desetih minutah. Toda varovanci trenerja Klemna Luzarja so strnili svoje vrste in začeli zadevati ter počasi manjšali zaostanek.

Z golom Andraža Makuca so prišli na dva gola zaostanka (7:9), po golu razpoloženega Žige Mlakarja na enega (9:10). Celjani so v teh trenutkih igrali trdneje v obrambi, razigral se je vratar Gal Gaberšek in le nekaj trenutkov zatem so izenačili na 10:10.

Preberi še Priimek Perić ima v Celju posebno mesto

Kljub rdečemu kartonu Mlakarja, ki je sledil, so Celjani prvič povedli, sedemmetrovko je unovčil Aljuš Anžič. Grofje so stopnjevali tempo, medtem ko se je ustavilo v napadu Makedoncem in do polčasa je celjska prednost z delnim izidom 8:0 narasla na 15:10. Na glavni odmor so odnesli štiri gole prednosti.

V prvih minutah drugega dela so Celjani držali prednost. Po desetih minutah nadaljevanja so to povišali že na +7 pri 22:15, vendar so s svojim nizom golov odgovorili gostje in se približali na vsega tri gole minusa pri 19:22 ter nato na dva pri 21:23.

Izjemno nadarjeni organizator igre Aljuš Anžič je bil z osmimi goli najučinkovitejši posameznik v vrstah Celja Pivovarne Laško.
FOTO: Luka Kotnik

Sledil je zelo izenačen obračun z majhno celjsko prednostjo in nekaj zgrešenimi meti na obeh straneh. Pet minut pred koncem je Ohrid znižal na gol zaostanka (24:25) in poskrbel za napeto končnico v knežjem mestu. Celjani so imeli pri dveh golih prednosti še napad za +3 in boljše izhodišče, a je Kristian Pilipović ubranil strel Anžiča, na drugi strani pa so Makedonci zadeli.

Pri celjski zasedbi je bil z osmimi goli najuspešnejši Anžič. Pet golov je dodal Makuc, štiri pa Uroš Milićević. Pet zadetkov je pri Ohridu dosegel Darko Đukić, po štiri pa slovenski rokometaš Tilen Strmljan in Ante Ivanković.

Desno krilo Luka Perić, ki se po tej sezoni poslavlja od Celja in se seli k francoskemu Nantesu, je dosegel tri zadetke.
FOTO: Luka Kotnik

Za drugo finalno mesto v evropskem pokalu se borita Izviđač Ljubuški iz BiH in Tatabanya z Madžarske, ki bosta prvi dvoboj odigrala v nedeljo. Finale evropskega pokala, prav tako na dve tekmi, bo konec maja.

Pokal EHF, polfinale, prva tekma, izid:
Celje Pivovarna Laško - Ohrid 27:26 (15:11)
Dvorana Zlatorog, gledalcev 4344, sodnika: Jović in Arnautović (oba BiH).

Celje Pivovarna Laško: Češek, M. Mlakar, Gaberšek, Perić 3, Kovač, Mazej 1, Bognar, Grabar, Anžič 8 (3), Vujičić, Onufrijenko 1, Milićević 4, Makuc 5, Korošec, Ž. Mlakar 3, Rakita 2.

Ohrid: Blaževski, Pilipović, Strmljan 4, Oljeski 2, Jagurinovski 1, Ivanković 4, Kukulovski, Yasuhira 2 (1), Risteski, Taseski 2, Rey Morales, Savrevski, Liapis 3, Đukić 5 (1), Kjosevski 2, Pribetić 1.

Sedemmetrovke: Celje 5 (3), Ohrid 3 (2).

Izključitve: Celje 6, Ohrid 8 minut.

Rdeči kartoni: Mlakar (22.).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet celje pivovarna laško ohrid evropski pokal polfinale

bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Ovseni mafini brez sladkorja: zdrava malica za malčke
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
Kako igranje šaha koristi otrokom in mladostnikom?
zadovoljna
Portal
4 znamenja, ki jih v naslednjih mesecih čaka sreča
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Dnevni horoskop: Karizma levov bo sijala, škorpijoni bodo magnetični
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Je to ženska z največjimi ustnicami na svetu?
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
Skoraj je prišlo do poljuba pred vsemi
vizita
Portal
Znanstveniki izpostavili najnevarnejši čas v življenju za pridobivanje teže
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
To, kar mislite, da je zdravo, lahko v določenih primerih obremeni prebavo
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
Zakaj pitje vode na prazen želodec ni vedno zdrava navada
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
6 zvokov telesa, ki jih ne smete ignorirati (in kaj pomenijo)
cekin
Portal
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
moskisvet
Portal
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Pri 11 letih že v McLarnu: kdo je Harry Williams, novi čudežni otrok F1?
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
Se tudi vi že veselite simpatičnega Lada Bizovičarja?
dominvrt
Portal
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
5 sladic, ki jih pripravimo v soboto in jih jemo ves vikend
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Smaugova pušča
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
