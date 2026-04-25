Srčni Celjani z golom prednosti na povratni obračun

FOTOGALERIJA: Celje - Ohrid Luka Kotnik

Celjani so v odlični formi v zaključku sezone, zavoljo katere so pred dnevi 23. postali slovenski pokalni prvaki in vodijo v skupini B lige za prvaka v ligi NLB. Dobro jim gre tudi na evropski ravni, kar jim sicer povzroča kar naporen razpored tekem. V tej sezoni so bili v po moči tretjem najmočnejšem evropskem tekmovanju v prvem krogu prosti, v drugem so izločili belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Celjska ekipa ima priložnost, da se po 22 letih znova uvrsti v veliki finale enega od treh evropskih pokalov. V sezoni 2003/04 je nato osvojila najprestižnejšo evropsko lovoriko v ligi prvakov po finalni zmagi nad nemškim Flensburgom. Za gostovanje v Ohridu in upanje na ponovno uvrstitev v finale evropskih pokalov si je pripravila gol prednosti, čeprav je po sicer zahtevnem začetku dvoboja, ki si ga je ogledala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, kazalo celo na večjo zalogo prednosti za tekmo v Severni Makedoniji.

Celjani so v tekmo krenili nekoliko živčno in niso našli poti do mreže Ohrida. Neučinkovitost v napadu je pomenila začetni zaostanek 0:6 po slabih desetih minutah. Toda varovanci trenerja Klemna Luzarja so strnili svoje vrste in začeli zadevati ter počasi manjšali zaostanek. Z golom Andraža Makuca so prišli na dva gola zaostanka (7:9), po golu razpoloženega Žige Mlakarja na enega (9:10). Celjani so v teh trenutkih igrali trdneje v obrambi, razigral se je vratar Gal Gaberšek in le nekaj trenutkov zatem so izenačili na 10:10.

Kljub rdečemu kartonu Mlakarja, ki je sledil, so Celjani prvič povedli, sedemmetrovko je unovčil Aljuš Anžič. Grofje so stopnjevali tempo, medtem ko se je ustavilo v napadu Makedoncem in do polčasa je celjska prednost z delnim izidom 8:0 narasla na 15:10. Na glavni odmor so odnesli štiri gole prednosti. V prvih minutah drugega dela so Celjani držali prednost. Po desetih minutah nadaljevanja so to povišali že na +7 pri 22:15, vendar so s svojim nizom golov odgovorili gostje in se približali na vsega tri gole minusa pri 19:22 ter nato na dva pri 21:23.

Izjemno nadarjeni organizator igre Aljuš Anžič je bil z osmimi goli najučinkovitejši posameznik v vrstah Celja Pivovarne Laško. FOTO: Luka Kotnik

Sledil je zelo izenačen obračun z majhno celjsko prednostjo in nekaj zgrešenimi meti na obeh straneh. Pet minut pred koncem je Ohrid znižal na gol zaostanka (24:25) in poskrbel za napeto končnico v knežjem mestu. Celjani so imeli pri dveh golih prednosti še napad za +3 in boljše izhodišče, a je Kristian Pilipović ubranil strel Anžiča, na drugi strani pa so Makedonci zadeli. Pri celjski zasedbi je bil z osmimi goli najuspešnejši Anžič. Pet golov je dodal Makuc, štiri pa Uroš Milićević. Pet zadetkov je pri Ohridu dosegel Darko Đukić, po štiri pa slovenski rokometaš Tilen Strmljan in Ante Ivanković.

Desno krilo Luka Perić, ki se po tej sezoni poslavlja od Celja in se seli k francoskemu Nantesu, je dosegel tri zadetke. FOTO: Luka Kotnik

Za drugo finalno mesto v evropskem pokalu se borita Izviđač Ljubuški iz BiH in Tatabanya z Madžarske, ki bosta prvi dvoboj odigrala v nedeljo. Finale evropskega pokala, prav tako na dve tekmi, bo konec maja. Pokal EHF, polfinale, prva tekma, izid:

Celje Pivovarna Laško - Ohrid 27:26 (15:11)

Dvorana Zlatorog, gledalcev 4344, sodnika: Jović in Arnautović (oba BiH). Celje Pivovarna Laško: Češek, M. Mlakar, Gaberšek, Perić 3, Kovač, Mazej 1, Bognar, Grabar, Anžič 8 (3), Vujičić, Onufrijenko 1, Milićević 4, Makuc 5, Korošec, Ž. Mlakar 3, Rakita 2. Ohrid: Blaževski, Pilipović, Strmljan 4, Oljeski 2, Jagurinovski 1, Ivanković 4, Kukulovski, Yasuhira 2 (1), Risteski, Taseski 2, Rey Morales, Savrevski, Liapis 3, Đukić 5 (1), Kjosevski 2, Pribetić 1. Sedemmetrovke: Celje 5 (3), Ohrid 3 (2). Izključitve: Celje 6, Ohrid 8 minut. Rdeči kartoni: Mlakar (22.).