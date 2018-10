Srđan Đoković: Federer je velik šampion, a majhen človek

V svetu vrhunskega tenisa so skozi leta, desetletja obstajala mnoga velika rivalstva. Med njimi so (bila) tudi takšna, ki so prestopila meje športnega fair-playa. Mednje zagotovo sodi tudi odnos med velikanoma tega športa Rogerjem Federerjem in Novakom Đokovićem. Ko se je že zdelo, da sta slednja zakopala bojno sekiro, se je vnovič oglasil Novakov oče - Srđan Đoković.

Vse skupaj se je začelo pred dolgimi 12 leti, ko je bil Roger Federer pri 25 letih nesporna številka ena, komaj 19-letni Novak Đoković pa označen za čudežnega dečka svetovnega tenisa. Tedaj sta se v okviru Davisovega pokala pomerili reprezentanci Švice in Srbije, ki jo je prepričljivo v svojo korist z izidom 4 : 1 dobila prva.



Sijajni Švicar se je, kot je kasneje pojasnil številnim medijem, počutil prevaranega s strani Srba, ki naj bi večino svojih poškodb zaigral. Čeprav se je z leti njun odnos vendarle malce izboljšal - ne nazadnje sta Federer in Đoković nedavno zaigrala v dvojicah na Laverjevem pokalu v Chicagu - pa se je v javnosti oglasil Novakov oče Srđan Đoković. To ni bil prvi javni 'nastop' slednjega, ki je znan po bridkem jeziku, ko gre za njegovega sina, a bi s tem utegnil vnovič vrniti odnos dveh sijajnih teniških igralcev na izhodiščno točko.



Oče Novaka Đokovića, Srđan, kljub boljšemu odnosu svojega sina s švicarskim šampionom Rogerjem Federerjem, za slednjega še vedno meni, da je majhen človek. FOTO: AP Velik šampion, majhen človek

"Federer je tekom Laverjevega pokala spremenil svoje vedenje, a še vedno ostajam pri svojem stališču, da gre v Rogerjevem primeru za izjemnega šampiona in hkrati majhnega človeka,"je v intervjuju za britanski časnik Express med drugim dejal temperamentni Srđan Đoković.



Ali bo rekorder po številu osvojenih turnirjev za grand slam (20) odgovoril na (nove) očitke Novakovega očeta, bo kakopak pokazal čas ...