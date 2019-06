Slovenke opravile prvi del zlate naloge: Romunke padle s 3:1

Zelo sem vesel in zadovoljen s tem, kar je ekipa danes naredila. Bila je zelo težka tekma, Romunija je dobra ekipa, ki je bila sposobna med tekmo spremeniti nekatere stvari, zelo dobro so tudi servirali. Ampak kljub temu smo uspeli ostati v igri. Zelo sem zadovoljen z odnosom deklet in sem ponosen nanje. Vesel sem tudi zmage, zelo pomembno je bilo zmagati s 3:1. A tudi v Romunijo moramo iti z mislijo, da moramo zmagati še enkrat, da osvojimo to, kar si zelo, zelo želimo. Vemo, da nam ne bo lahko, a zdaj smo spoznali Romunijo, lahko se bomo še bolje pripravili. Ne smemo jim ničesar pokloniti, saj vedno, ko igramo nekoliko slabše, one dvignejo raven igre in s tem veliko tvegamo. Biti moramo previdni in poskrbeti, da bo individualna kakovost na naši strani.

Prvo finalno tekmo srebrne evropske lige proti Romuniji so Slovenke začele v zasedbi Eva Mori, Darja Eržen, Tina Grudina, Saša Planinšec, Lana Ščuka, Ana Marija Vovkin Leja Janežič. Po uvodni točki Erženove z napadom in dveh zaporednih blokih Ščuke in Planinščeve so naša dekleta tekmo odprla s tremi zaporednimi točkami za 3:0. Romunke so se hitro pobrale ter si s prodorno igro v protinapadih zagotovile vodstvo s 7:6. A naše odbojkarice so vrnile z enako mero. Vovkova je dobro izvajala začetne udarce, z igro v bloku so se izkazale Ščuka, Grudina in Morijeva (12:8). Na začetni udarec Ramone Rus je bil po dobri igri nasprotnic v bloku in obrambi izid poravnan na 14:14. Prve so zopet pobegnile Slovenke, na 21:16, z asom Grudine pa so si zagotovile mirno končnico. Zaključno žogo pri 24:19 je priskrbela Ščuka, po napaki gostij so se zmage s 25:19 veselila naša dekleta.

Drugi niz se je začel po željah domače vrste, ki je na začetni udarec Morijeve, ob dobri igri Janežičeve v obrambi ter naveze Ščuka-Planinšec-Eržen ob mreži, hitro povedla s 5:1 ter Luciana Pedulloprisilila v prekinitev. Po njej je njegovim varovankam uspel niz točk, ko so povsem zaustavile slovenske napadalke, slovenski strateg Alessandro Chiappinipa je reagiral z odmorom ter pri vodstvu tekmic z 11:10 pa namesto Vovkove v igro poslal Anito Sobočan. Spremljali smo izenačeno nadaljevanje, nato pa je Diana Balintoniz odličnimi servisi Romunke prvič popeljala do občutnejše prednosti (18:14). Erženova je z napadom in asom razliko stopila na 18:20, Sobočanova je prispevala as za 20:22, Ščuka blok za 22:23, a sta sledili zaporedni točki gostij, niz je z asom za 25:22 zaključila Roxana Iancu.

Nov povratek Romunk

Romunkam je uspel za odtenek boljši uvod v tretji niz, a so Vovkova z asom ter Grudina in Ščuka z blokoma poskrbele za vodstvo s 6:4. A kot že v drugem nizu tudi prednost treh točk (10:7) ni zadostovala, da bi se naše odbojkarice lahko nekoliko sprostile. Gostje so se namreč spet vrnile v igro, poravnale na 8:8 in povedle z 9:8. Z bloki Ščuke, Grudine in Vovkove so si Slovenke zagotovile nov pobeg, tokrat na 14:11, pri 15:14 pa so naša dekleta spet dvignila raven igre in si priigrala pet točk naskoka (19:14). Z asom Grudine za 21:16 so Chiappinijeve varovanke v zaključek niza vstopile z lepo prednostjo, s prodornima napadoma se je izkazala še Ščuka. Ko je že vse kazalo na gladko zmago gostiteljic, so Romunke še enkrat zapretile, a je Eva Zatkovič, ki je dobila priložnost namesto Erženove, z blokom in napadom le poskrbela za zmago s 25:21.