Srebrna reprezentanta: Če bo vse, kot mora biti – polfinale!

Za 32 rokometnih reprezentanc se na Poljskem (Katovice, Krakov, Plock, Gdansk) in Švedskem (Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping, Kristianstad) začenja svetovno rokometno prvenstvo. Tudi za Slovenijo, ki se na rokometnem mundialu mudi kot zasedba, in sicer s posebnim povabilom Mednarodne rokometne zveze (IHF). 18 varovancev Uroša Zormana bo tekme prvega dela turnirja igralo v dvorani Spodek v Katovicah, kjer jih čakajo obračuni s Savdsko Arabijo, Poljsko in Francijo.

Najnovejše raziskave kažejo, da imajo največ možnosti za medalje Danci, sledijo Francozi, bron naj bi osvojila Švedska. A papir prenese vse, igrišče pa je edino merilo. Dejstvo je, da Slovenija – na SP bo zaigrala desetič v zgodovini – ne sodi v krog favoritov, da je njihova forma velika neznanka, da posamezniki, ki igrajo v velikih evropskih klubih, v veliki večini tam nimajo vloge nosilcev igre. A vsi v en glas zatrjujejo, da bo cilj, da se povežejo v homogeno celoto, ki se je sposobna podrediti strategiji strokovnega štaba.

O slovenskem rokometu, reprezentanci, kako je bilo nekoč, kako je danes, mladih igralcih in slovenskem nastopu na svetovnem prvenstvu smo se pogovarjali z nosilcema srebrne medalje z evropskega prvenstva 2004, nekdanjim krožnim napadalcem Tomažem Tomšičem in nekdanjem čuvajem mreže Benom Lapajnetom.

VIDEO:

Dve prijateljski tekmi, dva obraza

Slovenija je v sklopu priprav na svetovno prvenstvo odigrala dve prijateljski tekmi. Obe z Madžari. Na prvi v Ljutomeru so bili gostje uspešnejši z 28:27, na 'povratni' v Veliki Kaniži je Slovenija pokazala drugačen obraz in zasenčila tekmeca. Dvoboj se je končal z 32:29. Slovenska izbrana vrsta je tako s popotnico zmage in poraza zapustila Malo Nedeljo in se odpravila na 700 kilometrov dolgo pot do Katovic, kjer je za igralci že prvi trening v dvorani Spodek.