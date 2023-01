Srebrna reprezentanta: Igralci dihajo kot eno!

Česa je na svetovnem prvenstvu sposobna slovenska izbrana vrsta? To je vprašanje, ki smo si ga zastavljali vse do začetka turnirja v Katovicah. Niso bili redki tisti, ki so Slovencem napovedovali tri poraze in slovo po tednu dni. Mnogi med skeptiki so pričakovali zmago proti Savdski Arabiji in poraz proti gostiteljem prvenstva Poljakom in osrednjim kandidatom za naslov svetovnega prvaka Francozom.

Zgolj optimisti so verjeli, da lahko Slovenija premaga Savdijce, Poljake in namuči Francoze. Scenarij, ki se je uresničil, bronasta zasedba s svetovnega prvenstva 2017 napreduje z dvema točkama, pred njo pa so najpomembnejše tekme svetovnega prvenstva. Le tri zmage (Iran, Črna Gora, Španija) so garancija za nadaljevanje tekmovanja v četrtfinalu turnirja, sicer bo treba računati na pomoč tekmecev.