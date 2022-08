Čeh: Pričakoval sem zlato, nisem razočaran, to je moje prvo EP

Že po kvalifikacijah je dejal, da rekord prvenstev v tem delu tekmovanja ne pomeni nič. "Če sem zadovoljen z uvrstitvijo, pa z meti nisem. Slabi sicer niso bili, ni pa bil tehnično dober zaključek izmeta, zato so bile daljave krajše. Nobenega meta nisem prav zadel." Za razliko od kvalifikacij, ko je avtomatično kvalifikacijsko normo dosegel kot prvi že s prvim metom, je finale začel z ničlo.

"Preveč sem bil nervozen in se mi je met povsem ponesrečil, 'zahaklal' sem ga. V drugi seriji je šlo bolje, a sem vedel, da to ne bo dovolj za zmago in tudi ni bilo. A mi nikakor ni uspelo, da bi res zelo popravil svoj dosežek. Kot da bi bil nek zid na 68 metrov in ni šlo dlje. Bilo je nekaj pritiska, bil sem v vlogi favorita, nastopil sem na največjem stadionu in pred največjo publiko doslej. Na SP Oregonu je bilo več kot pol manj gledalcev," je še dejal 23-letni atlet.