'Srebrni' Vodišek: Slovenija gre v formuli kite na olimpijske igre!

Že v polfinalu sta v svojih flotah zmagala Avstrijec Valentin Bontus in Francoz Axel Mazella ter se s tem uvrstila v finale. S Tonijem Vodiškom in Singapurcem Maximilianom Maederjem so sestavili finalno četverico. Slovenec je v finale prišel z dvema zmagama, Singapurec z eno, zmagovalca polfinalnih plovov pa brez zmag. Po pravilih skupna zmaga pripada tistemu, ki prvi zbere tri zmage – Vodišku je torej manjkala samo še ena, Maederju pa dve. Toni Vodišek je po tem, ko je Sloveniji prijadral olimpijsko vozovnico, osvojil še naslov svetovnega podprvaka. Na tretje mesto se je uvrstil Francoz Axel Mazella . "Cel teden sem odlično jadral in zelo sem vesel svojega drugega mesta in srebrne medalje. Naslednje so olimpijske igre, na katere smo se tukaj kvalificirali. Slovenija gre v formuli kite na olimpijske igre. S tem sem osvojil svoj cilj, ki je bil zagotovitev olimpijske norme za Slovenijo. Čestitke Maxu, odlično je opravil, cel teden je odlično jadral, zadnji dan malo manj, ampak vsi imamo boljše in slabše dneve," je sprva dejal slovenski junak na SP. Ostaja rahel grenak priokus ... Kljub velikemu uspehu pa misli že odhajajo pred obalo Marseilla, kjer bodo olimpijske jadralske tekme in kjer se je Vodišek na zadnjih pripravah poškodoval.

"Ampak s končnim rezultatom smo zadovoljni in naredili smo, kar smo si zadali: se kvalificirali, se ne poškodovali, se veliko naučili in se zabavali. Se vidimo naslednje leto na olimpijskih igrah, kjer se bomo borili za zlato! Max, pazi se, prihajam," je za uradno spletno stran JZS povedal Toni Vodišek. "Naporno je bilo, ampak veselo. Po lanskem svetovnem prvenstvu smo malo zašli z opremo, borili smo se do Palme, potem pa videli, da to ni to. Vmes smo izgubili šest mesecev priprav, ampak smo se vrnili do letošnjega Marseilla, kjer se je zgodila nesreča, Toni je imel pretres možganov. Eni so nam svetovali, da mora počivati en mesec, drugi, da mora počivati pol leta. Z zelo pridnim delom in rehabilitacijo na najvišjem možnem nivoju je v treh tednih "prišel k sebi", prišel na to prvenstvo v pogojih, ki niso bili enostavni, tudi strah ga je bilo. Sestavljamo mozaik za naprej in ga dvigujemo na višji nivo, tudi z Ryanom smo zelo zadovoljni, potrebujemo pa še fizioterapevta, saj to ni hec, kot bi bil Roglič na Vuelti brez fizioterapevta. In tega si ne moremo več privoščiti, saj so hitrosti prevelike in malenkostna preutrujenost lahko pomeni resno poškodbo. Toni je vesel, ekipa je vesela, zdaj nas čaka nekaj počitka, potem pa naredimo načrt za olimpijado, verjamem, da bomo dali vse znanje, ki ga imamo, da bomo prinesli, kar si želimo. Hvala in vse dobro, Slovenija," je bil izčrpen trener Rajko Vodišek.