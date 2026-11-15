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'Sreča, res sreča. Oče mi je v solzah čestital. Ves trud se je poplačal'

Plešivo, 15. 11. 2026 11.35 pred 17 minutami 7 min branja 0

Avtor:
Maja Pavlin
Mark Škulj in Uroš Ocvirk na 19. Rally Idrija

Že kot otrok je z navdušenimi očmi spremljal relije in dirkače ter sanjal, da bo nekoč tudi sam sedel v podobnem dirkalniku. "Da bom dopolnil 18 let in naredil vozniški izpit. Že pri desetih letih sem si res želel dirkati na relijih," nam je priznal Mark Škulj. Sanje so se mu uresničile leta 2021, ko je prvič tekmoval na reliju za državno prvenstvo. Pet let kasneje pa je padel nov mejnik - podrl je 33 let star rekord in pri 22 letih postal najmlajši državni prvak v slovenski zgodovini reli tekmovanj. Kako doživlja svoj dosežek? Koliko pritiska je čutil to sezono? In ali je ljubezen do relija še vedno tako močna, kot je bila, ko je kot deček ta šport gledal na srebrnem ekranu?

Za Markom Škuljem je sezona, ki je ne bo zlahka pozabil. Skupaj s sovoznikom Urošem Ocvirkom je osvojil svoj prvi naslov državnega prvaka v reliju, ob tem pa podrl še rekord, ki ga je Darko Peljhan postavil leta 1993. Postal je namreč najmlajši državni prvak v zgodovini slovenskega relija.

Vendar pa 22-letnik priznava, da se z zgodovinskimi mejniki med sezono ni pretirano obremenjeval. "Primarni cilj ni bil podiranje rekordov. Če rekordi pridejo skupaj z rezultati, pa toliko bolje," je povedal. Vseeno pa mu tudi ta del predstavlja dodatni uspeh: "Tudi sam sem ponosen na to."

S prejšnjim nosilcem rekorda sicer med sezono o možnosti, da bi ta lahko padel, nista govorila. "Mi je pa Darko iskreno čestital," je dejal Škulj.

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Solze sreče in objem, ob katerem so besede postale odveč

Naslov državnega prvaka se je sicer odločal skozi celotno sezono, vseeno pa je eden najpomembnejših trenutkov nastopil prav na zadnjem reliju v Idriji. Tam je mladi dirkač, ki je sicer na zadnji dirki sezone potreboval zgolj 10. mesto, s tretjim dokončno potrdil osvojitev naslova.

Ko je pripeljal v cilj, so se sprostila čustva, ki so se nabirala več mesecev. Med prvimi, ki jih je po cilju objel, je bil tudi njegov oče Andrej Škulj. "Ne vem, če sva takrat sploh karkoli spregovorila. Čestital mi je v solzah," se spominja trenutka, ki mu je pomenil še toliko več zaradi vsega, kar je njegova družina vložila v njegovo športno pot.

"Tudi zame je bilo lepo videti očeta tako srečnega, saj za to delamo že večino mojega življenja. Nekako se je ves ta trud poplačal," je povedal in priznal, da ga je takrat prevevala predvsem sreča.

Svojega veselja niso skrivali niti navijači. V Idrijo se jih je pripeljal kar cel avtobus, na podelitvi pokalov pa so mladega prvaka pospremili z glasnimi vzkliki. Takšna podpora mu, kot priznava, daje še dodatno motivacijo. "Vidiš zadovoljstvo in veselje drugih, ki ti ta uspeh privoščijo. Vidiš, kakšno podporo imaš, in to ti da še večji zagon."

'Kot da bi se sprostilo vse, kar se je nabiralo skozi celotno sezono'

Toda do trenutka, ko so prišle na vrsto čestitke, ni bilo tako preprosto priti. Škulj priznava, da je bil pritisk prisoten skozi celotno sezono, saj lahko v reliju že najmanjša napaka odloči o končni razvrstitvi.

Posebej zahtevna je bila prav zadnja dirka. Na 19. Rally Idrija sta z Ocvirkom prišla s 25 točkami prednosti pred večkratnima nosilcema državnih prvakov Rokom Turkom in Blanko Kacin, zato jima za naslov ni bilo treba tvegati vsega. Ravno nasprotno - Škulj se je moral nekoliko umiriti in ne za vsako ceno napadati zmage.

"Ne vem, ali sem se že kdaj vozil tako z glavo oziroma tako počasi. Čeprav daleč od tega, da je bila to počasna vožnja. Še vedno je bilo treba biti zbran pri vsakem zaviranju in vsakem ovinku. Predvsem nisem smel pretiravati," je pojasnil.

Pravi ritem je našel že na začetku nedeljskega dela relija. Rezultatov tekmecev, kot je povedal, skoraj ni spremljal, temveč se je osredotočil na svojo vožnjo in prihod do cilja. In ko mu je to uspelo, je sledilo olajšanje. "Odvalil se mi je velik kamen od srca. Kot da bi se sprostilo vse, kar se je nabiralo skozi celotno sezono," je priznal.

Evforija se je nadaljevala tudi v naslednjih dneh, ko so začele prihajati čestitke. Teh je bilo toliko, da je potreboval več dni, da je odgovoril na vsa sporočila.

Prelomnica se je zgodila v Novi Gorici: 'Že takrat sem verjel, da nam lahko uspe'

Za enega prelomnih trenutkov sezone pa sicer zmagovalec šteje septembrski reli v Novi Gorici, na katerem sta z Ocvirkom slavila pred Turkom in Kacinovo ter si pred zadnjo dirko zagotovila pomembno prednost v skupnem seštevku.

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"Mislim, da sem že pred relijem Nova Gorica. Takrat sem upal oz. nekako sem bil prepričan, da nam lahko uspe osvojiti naslov prvaka. Zmaga v Novi Gorici pa je to še dodatno potrdila. Že tam mi je precej odleglo," je dejal, a ob tem poudaril, da v reliju nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo: "Dokler ne prideš do cilja, ne veš, kje boš in na katerem mestu boš zaključil dirko."

Tudi zaradi tega, ker je bil prav ta reli eden prelomnih letošnje sezone, mu je prav domača dirka ostala v lepem spominu. "Rally Nova Gorica je zame res eden lepših relijev. Sploh v suhih razmerah je zelo uživaški."

Nesreča, po kateri je moral znova najti zaupanje vase

Toda pot do naslova državnega prvaka ni bila sestavljena zgolj iz zmag, veselja in zmagovalnih odrov. Škulj je v svoji dosedanji karieri doživel tudi precej hudo nesrečo, ki je poleg materialne škode za določen čas pustila posledice na njegovi samozavesti za volanom.

"Bila je ena mojih večjih nesreč, čeprav je bila v primerjavi z nekaterimi drugimi še nekako v mejah normale," je opisal dogodek. Najpomembneje je bilo, da sta jo s takratno sovoznico odnesla brez hujših posledic.

Novinarska konferenca Marka Škulja po zaključku reli sezone
Novinarska konferenca Marka Škulja po zaključku reli sezone
FOTO: Ervin Kordič Rojc

Toda čeprav sta bila fizično v redu, se je mladi dirkač še dolgo soočal s psihičnimi posledicami nesreče. Potreboval je več kot pol leta, da je ponovno začutil hitrost in si povrnil zaupanje vase. "Pustila je kar nekaj psihičnih težav, s katerimi sem se moral soočati," je priznal.

Danes pravi, da je strah premagal in da pred vstopom v dirkalnik nima več takšnih zadržkov.

'Čakaš na pravi trenutek ali pa nekaj sreče, da ti uspe'

Reli pa od tekmovalcev ne zahteva zgolj športne pripravljenosti, temveč tudi precej časa in denarja. Škulj ob tem priznava, da brez podpore družine, sponzorjev in prijateljev njegova športna pot ne bi bila mogoča.

"Najprej je to velik časovni zalogaj, prav tako tudi finančni. Brez podpore družine, sponzorjev in navijačev tega dejansko ne moreš izpeljati. Sploh ko govorimo o nastopih z dirkalnikom Rally 2, je vse še toliko težje, predvsem s finančnega vidika," je dejal.

Večino stroškov njegovega dirkanja še vedno krije družina, predvsem starši. Pri tem mu pomagajo tudi sponzorji in domači avtomobilistični klub: "Tu so sponzorji, brez katerih res ne moreš. Letos se nam je pridružil Mapetrol, ki nam je pomagal pri različnih stvareh. Tukaj je tudi klub AMD Nova Gorica, ki nas res podpira, in drugi sponzorji, ki verjamejo vame."

Mark Škulj in Uroš Ocvirk
Mark Škulj in Uroš Ocvirk
FOTO: Ervin Kordič Rojc

Ob vsem pa je treba dirkanje usklajevati s službenimi obveznostmi, pri čemer priznava, da ima sam nekoliko več možnosti za prilagajanje urnika, saj je zaposlen v družinskem podjetju.

A tudi tako uspešna sezona ne zagotavlja enostavnega prehoda na mednarodno raven. Zaradi zahtevnega financiranja se včasih sprašuje, kaj bi lahko v Sloveniji naredili drugače. "Ko vidiš, kaj delajo v tujini, ugotoviš, da v bistvu vse delaš pravilno, samo čakaš na pravi trenutek ali pa nekaj sreče, da ti uspe," je povedal.

Ko počneš nekaj, kar te res veseli, ti je všeč in ti daje zagon

Kljub zgodovinskemu uspehu Škulj svojih dirkaških ambicij še zdaleč ni izčrpal. Naslov najmlajšega državnega prvaka mu je, kot nam je povedal, prinesel pomembno potrditev, da je na pravi poti, njegove želje pa segajo tudi onkraj slovenskih meja. "Dolgoročni cilj oziroma želja je zagotovo, tako kot pri vsakem dirkaču, da bi enkrat nastopil na dirki za svetovno prvenstvo. Ampak pot do tja je kar dolga."

Za naslednjo sezono že načrtuje nastop na reliju v Italiji, "potem pa bomo videli". "Mogoče bomo znova nastopali tudi v državnem prvenstvu, upam pa, da morda na kakšni večji dirki, kot je evropsko prvenstvo ali kaj podobnega," je razkril.

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A ne glede na prihodnje rezultate in načrte je nekaj ostalo nespremenjeno. "Še danes je ta želja voziti reli zelo prisotna. Morda se tega ne zavedam vsak dan, ker ti vse skupaj postane nekako običajno. Ko si enkrat v tem, veš, da je to to."

Čeprav je od desetletnega dečka, ki je na zaslonu spremljal relije in sanjal o svojem prvem nastopu, prehodil že dolgo pot, ga torej še vedno žene ista želja. "Počneš nekaj, kar te res veseli, ti je všeč in ti daje zagon," je jasen.

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