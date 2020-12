'Mojstrsko obvladovanje prostega pada'

Čeprav smo skrajne skakalce s pečin običajno navajeni gledati ob morskih obalah so se tokrat podali med transilvanijske gozdove in travnike, bolje rečeno pod njih - v jezero kar 120 metrov pod površjem. V enega najstarejših rudnikov soli, ki že tako skrajnih skokov ni otežil le z dramatičnim vzdušjem, mrzlo vodo 12 stopinj in odsotnostjo dnevne svetlobe. Pojemek pri udarcu v vodo je zato dvakrat močnejši in potop pol manj globok, komaj preko glave, čeprav sta skoke izvajala s kar 20 metrov višine.