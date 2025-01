St. Louis na NHL-ovi zimski klasiki pred 40.000 gledalci ugnal Chicago

Tekmo si bo zapomnil Cam Fowler , ki je v jubilejnem 1000. nastopu v ligi dosegel dva gola za zmagovalce. Justin Faulk je dosegel gol in podajo, ob tretji zmagi na zadnjih štirih tekmah pa so gole za St. Louis dosegli še Jordan Kyrou , Dylan Holloway in Alexandre Texier . Taylor Hall in Tyler Bertuzzi sta zabila za domače, ki z 12 zmagami ostajajo zadnja ekipa zahoda, St.Louis je 10.

Vegas Knights so zamudili priložnost, da se na vrhu lestvice izenačijo z vodilnim Winnipegom. V Nevadi so se s 3:2 veselili hokejisti Montreala, ki so vse do 38. minute zaostajali z 0:2. Tekmo je v 51. minuti odločil Kirby Dach . Za zmagovalce sta zabila še Cole Caufield in Emil Heineman , Sam Montembeault pa je zbral 27 obramb. Za viteze, ko so doživeli drugi poraz na 12. decembrskih tekmi, sta zadela Zach Whitecloud in Noah Hanifin .

Danes je New Jersey gostoval v bližnjem Anaheimu, kjer so gostitelji slavili s 3:2. Slabe tri minute in pol pred koncem je končni izid postavil Ryan Strome. Za zmagovalce sta zadela še Troy Terry in Robby Fabbri, vratar Lukaš Dostal pa je zbral kar 32 obramb, kar priča o moči napada New Jerseyja. Gostitelji so v 44. minuti povedli z 2:0, a sta Jonas Siegenthaler in Timo Meier poskrbela za izenačenje in napeto končnico.

Poraz New Jerseyja je izkoristil Washington, ki je s 3:1 premagal Boston in je vnovič sam na vrhu razpredelnice na vzhodu. Prvi in zadnji gol za Washington je dosegel 23-letni Belorus Aliaksej Protas.