Stadion Tampe dobiva končno podobo pred Super Bowlom

Nekateri dvoboj Tampa Bay Buccaneersov in Kansas City Chiefsov primerjajo z nikoli uresničenim finalnim dvobojem najboljših košarkarjev minulega in trenutnega tisočletja Michaela Jordanain LeBrona Jamesa. V vlogi Jordana v Super Bowl LV vstopa Tom Brady, legendarni podajalec New England Patriotsov, pri katerih si je zgradil neponovljivo kariero, nato pa bil ob selitvi v Tampo tarča številnih zbadljivk, češ da daleč stran od Foxborougha ne bo niti približno tako uspešen, kot je bil v majici Domoljubov.

A Brady je Pirate popeljal do nepričakovanega finala, kjer ga v vlogi izzivalca, torej Jamesa, čaka Patrick Mahomes. Mahomes je imel le pet let, ko je Brady začel svojo kariero v NFL, leto in pol kasneje je bil Brady že prvak z New Englandom, 40 let pa je dopolnil, ko je Mahomes odigral prvo tekmo med elito.

"Kakšni so moji prvi spomini nanj? Najverjetneje 17. september, leta 1995, ko sem bil rojen. Ja, že nekaj časa je tu,"se je ob nedavnem druženju z mediji pošalil Mahomes, ki ga čaka drugi nastop na Super Bowlih. Lani je s Kansas Cityjem osvojil težko pričakovani drugi naslov v zgodovini kluba, prvega po kar 50 letih, kaj lahko pa bi imel v zbirki vsaj še en šampionski prstan, če ne bi prepovedani položaj Deeja Fodana finalni tekmi AFC proti New Englandu pred dvema letoma odločil dvoboja s takrat še Bradyjevimi Domoljubi.

'Izkušnje niso pomembne'

Brady je sicer že napovedal, da bo igral tudi v prihodnji sezoni, ko bo imel "na grbi" že kar 44 let.

"Ne, izkušnje niso pomembne. Pomembno je, da igraš dobro,"je na dnevu za medije med pripravami na zaključno dejanje sezone povedal Brady. "Ekipa, ki zmaga, ne bo najizkušenejša ekipa, temveč bo tista ekipa, ki bo igrala najbolje. Zato se moramo najbolje tudi pripraviti. Moramo najbolje zaključiti akcije. Moramo prikazati najboljše predstave pod pritiskom. Če pa to lahko storimo, bomo prvaki. Če pa ne, potem ne bomo,"je bil jasen Brady.

"Veste, za mano je neverjetnih dvajset let, res teh neverjetnih dvajset let, ničesar pa v teh dvajsetih letih ne bi spremenil, saj je bilo čarobno. Odnosi, ki sem jih razvil, pa so me, ponavljam, izoblikovali v takšno osebo, v takšnega igralca. Moji otroci so se rodili v Bostonu. Veste, na mesto sem zelo navezan, na vse, kar je meni in moji družini pomenil Boston in ves New England, ne le Boston. Nisem niti vedel, kje New England je, ko so me izbrali. Vedno je bila hecna zgodba. Poklicali so me in rekli: 'Oh, izbral te je New England!' Jaz pa sem odvrnil: 'To je izjemno ... Kje pa je New England?"

Trener Tampe Bruce Ariansje dejal, da se bodo zaradi velike količine medijskih obveznosti taktičnim zamislim posvetili šele v tednu pred velikim obračunom, ki ga bo v sodniški ekipi zaznamovala tudi prva sodnica v zgodovini Super Bowlov Sarah Thomas. Ekipa Tampe ima sicer v trenerskem štabu prav tako veliko žensk.

"Menil sem, da morajo biti vrata odprta izvrstnim učiteljem. Garale so in so več kot usposobljene,"je svoj izbor pojasnil Arians. "Res sem vesel, da bom videl Sarah soditi, da bo postala prva sodnica. A ekskluzivnost in raznolikost sta izvrstna načina učenja. To pomeni, da večji kot je dovod različnih vrst glasov, boljši proizvod dobiš. Tako da ja, smo zelo ponosni na naš štab in se veselimo, da bomo odigrali izvrstno tekmo,"je dodal Arians.