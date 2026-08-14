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Štafeta 4 X 400: Slovenke zadnje, Slovenci diskvalificirani

Birmingham, 14. 08. 2026 14.31 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Anita Horvat ostala brez polfinala

Slovenski štafeti 4 X 400 m se na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35,82 v prvem krogu tekmovanja zadnje, 16. Atleti so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani.

Rok Ferlan
Rok Ferlan
FOTO: Atletska zveza Slovenije

Drevi bodo sledili še trije slovenski finalni nastopi. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo tekel na 400 m ovire ob 21.40, napovedal je boj za medaljo. Tretji na evropski lestvici sezone je imel tudi tretji čas polfinala. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 m tekli tudi Klara Lukan, evropska rekorderka v cestnem teku na tej razdalji, in slovenska rekorderka na 3000 m z zaprekami Maruša Mišmaš Zrimšek.

Danes so bili najprej v štafeti Maj Janža, Lovro Mesec Košir, Mitja Zubin in Rok Ferlan blizu državnemu rekordu 3:02,70 iz leta 1999 in svetovnega prvenstva v Sevilli. Kljub temu so bili v prvi skupini zadnji. Po napaki Ferlana, ki je prejel palico izven predvidenega sektorja, so ostali tudi brez veljavnega izida. "Gledal sem na napačno črto, bil je trenutek nepozornosti in sem jo prestopil. Osredotočil sem se le na Zubina za predajo. To se mi je zgodilo prvič in zadnjič," je zatrdil Ferlan, slovenski rekorder na 400 m.

"Pokazali smo najboljši tek sezone v štafeti in do naslednjega lahko vsak od nas še napreduje. Tako bi bil lahko državni rekord naslednje leto naš," je dodal Mesec Košir, ki je tako kot Ferlan na tem EP nastopil tudi posamično. Četverica slovenskih atletinj Ajda Kaučič, Anita Horvat, Maja Pogorevc in Maša Medjimurec je nato zaostala za letošnjim izidom sezone 3:31,83 in tudi za državnim rekordom 3:30,90 iz leta 2021. Vse atletinje so izpostavile, da so ponosne, ker so sploh prišle med 16 najboljših Evropi.

Anita Horvat
Anita Horvat
FOTO: Profimedia

"Dosežen čas sicer ni tisto, po kar smo prišle, želele smo prehiteti vsaj eno reprezentanco. A sem vesela in ponosna, da smo dobile pravico teka na EP," je povedala Horvat, slovenska rekorderka na 400 m. Pogorevc je dejala, da jim pred dvema letoma ni uspelo priti na EP, pred štirimi leti pa so bile na prvenstvu 13. "To je res velika tekma, to se je videlo tudi v predaji, ko je bila velika gneča. Tekma za nas sicer ni bila najboljša," je pojasnila 19-letna Medjimurec.

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Najmlajša v ekipi je v torek v Birmingham prišla iz Eugena v ZDA, kjer se je konec prejšnjega tedna končalo mladinsko SP. "Zdaj pa sem res utrujena, na mladinskem SP sem imela pet tekov, še zdaj ne vem, kako sem to zmogla." Posamično je bila v ZDA na 400 m peta, v štafeti pa četrta, ko je v zadnji predaji tekla najhitreje med vsemi udeleženkami in pod 52 sekundami. "Le malo nam je zmanjkalo do zmagovalnega odra. Posamično sem bila peta v času četrtouvrščene. Res izjemno in tega nisem pričakovala. To je lepa spodbuda za nadaljevanje kariere," se je spomnila tekem v Eugenu.

Bodoča študentka kineziologije je najprej trenirala gimnastiko in športno plezanje, manj kot dve leti pa je v atletiki.

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