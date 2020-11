Štangelj: Za nekatere Roglič, za druge Pogačar ‒ oba sta heroja

"Nastop na Giru je bil odličen. Tudi njegovih izjemnih dosežkov prej ne smemo pozabiti. Na eni od etap na dirki Pariz – Nica so ga ujeli le nekaj metrov pred ciljem. In morda je to kdaj vredno celo več kot zmaga. Vemo, da ima dneve, ko je nepremagljiv, a se mora marsikaj poklopiti z begom, da uspe to realizirati. Na Giru je bil v etapi, ki jo je dobil, suveren od starta do cilja," je ocenil Štangelj.

"Matej Mohorič je bil eden ključnih pomočnikov na Touru in pripravah nanj. Ko pa je prišel njegov trenutek na Vuelti, kjer bi lahko izkoristil odlično formo in vknjižil dober rezultat, se je na žalost poškodoval v drugi etapi in moral odstopiti. Domen Novak je bil prav tako eden ključnih pomočnikov na Giru," je dodal Novomeščan in posebej izpostavil Jana Tratnika , ki je na italijanski pentlji slavil etapno zmago.

"Grega Bole je odličen pomočnik, Luki pa je morda med sezono manjkalo nekaj motivacije, to je moja ocena. To gotovo ni bila njegova najboljša sezona, a treba je dodati, da se delo teh fantov ponavadi ob zaključkih dirk ne opazi, saj je vse delo opravljeno v prvi fazi dirkanja," je o kolesarjih, ki zapuščata Bahrain McLaren, dejal 47-letni Štangelj.

"Slovenci v ekipi so imeli solidno sezono, dejstvo pa je, da je bilo zelo težko karkoli načrtovati. Do zadnjih trenutkov nismo vedeli, kdaj se bo sezona nadaljevala. In ker tega nismo vedeli, smo želeli biti ves čas na visoki ravni. Ker pa se je sezona zavlekla v november, morda nekateri niso uspeli zadržati forme. Nenormalna sezona, vseeno pa je ekipa zadovoljna z njo," je ocenil Gorazd Štangelj .

Spregovoril je o zgodovinski sezoni za slovensko kolesarstvo, ki sta jo v največji meri zaznamovala Primož Rogličin Tadej Pogačar.

"Kar naprej nas sprašujejo, kako je za tako majhno oziroma kolesarsko neznano državo to mogoče. Upamo lahko le, da bo to trajalo čim dlje, ne smemo pa biti preveč požrešni in zahtevati, da se takšne sezone ponavljajo,"je opozoril. Zato po letu 2020 čuti velik ponos.

"To, da je Primož Roglič že drugo sezono zapovrstjo na vrhu lestvice, je fenomen. Kar je Primož pokazal s tem, da je bil vrhunski na kriteriju Dauphine, na Touru, neposredno po Touru na svetovnem prvenstvu in nato z zmagami v Liègeu ter na Vuelti, tega v preteklosti ni bil sposoben nihče oziroma redki. Primoža so že v preteklosti klicali 'Mr. 100 percent' (Gospod stoodstotni, op. a.). Ko se je pojavil na dirki, je bil stoodstoten in je bilo v veliki večini prvo mesto oddano, kar je letos dokazoval. Tadej je drugačen tekmovalec, je bolj napadalen. V skupnem seštevku vrhunskih in povprečnih dni pa je sposoben zmagovati. Na oba bo treba računati tudi v prihodnosti."

Za Pogačarja po zmagi na Touru ni bilo pričakovati, da bo dirkal tako pozno v sezono kot Roglič: "Tadej je imel nekoliko lažji program po Touru. Je le mlajši in ga varčujejo. Z njim imajo dolgoročne načrte in so se odločili, da po nastopu v Liègeu zaključi sezono ter si spočije noge. Z glavo se že pripravlja na novo sezono."

Štangelj je prepričan, da je nemogoče oceniti, kdo ima za sabo boljšo sezono.

"Kdo je imel boljšo sezono, je težko ovrednotiti. Poznamo dve dejstvi. Tour je največja dirka na svetu in dobil jo je Pogačar. Prvi na kolesarski lestvici pa je letos znova Primož. Za nekoga je heroj eden, za nekoga drugi. Oba pa sta heroja celotne Slovenije,"je prepričan Dolenjec.

Kaj bi se moralo zgoditi, da bi postala heroja Bahrain McLarna? "Takšen kader je zaželen v katerikoli ekipi. Zakaj nista pri nas, najbolje vesta sama. Vseeno v sredini, kjer sta, poznata pogoje dela, vesta, kaj lahko pričakujeta, in se tam najbolje počutita. Zato zagotovo ne razmišljata o menjavi ekipe," je dodal Štangelj.

Kljub pandemiji izpeljana večina dirk, težava predvsem za mlade kolesarje

Kot celotna kolesarska karavana tudi on razmišlja o prihodnosti.

"Kot smo videli na začetku letošnjega leta, je bila stvar zelo dramatična, na koncu pa smo izpeljali kompleten program, odpadlo je zelo malo dirk. Predvsem so odpadale manjše dirke, ker so odpovedali sponzorji, vse velike pa so bile izpeljane, z izjemo Amstel Golda in Pariz–Roubaixa," je dejal Novomeščan in izpostavil težavo za mlajše kolesarje.

Kolesarske dirke so lahko zgled celotnemu športu

Ti so hitro ostali brez dirk, čeprav meni, da so v Sloveniji uspeli izpeljati vsaj nekaj preizkušenj, medtem ko so v drugih državah najprej odpovedovali prav te. Vseeno dodaja, da so bile odpovedi primerne in da mlajši kolesarji to razumejo ob pogledu v prihodnost, ki je na tej ravni negotova. Na višji pač ne.

"Glede na izpeljan Giro in predvsem Vuelto, ko je bil položaj še slabši kot ob prvem valu, so organizatorji uspeli narediti varno dirko in jo tekoče izpeljati do konca. To je lahko zgled celotnemu športu po vsem svetu. Zagotovo so morali skupaj stopiti vsi deležniki, da so to zagotovili. Vse je bilo brezhibno. Zato se v novi sezoni ni bati za dirke, vprašanje je le, pod kakšnimi pogoji bodo izpeljane. Položaj ni rožnat, a delati se da. Vrhunski šport se je temu znal prilagoditi," je za konec poudaril Štangelj.