Stanko: Lačne smo zmage in to se vidi na terenu

V dresu Krima sta bili najučinkovitejši Tjaša Stanko s šestimi in Andrea Lekić s štirimi zadetki. "Težko je. Znova se je ponovil ta en zadetek na koncu. Prvi polčas je bil odličen, pohvaliti je potrebno vse. V drugem delu je bila realizacija preslaba in točke so se nam znova izmuznile. Lačne smo zmage in to se vidi na terenu. Res si želimo zmage," je po novem porazu dejala prva strelka ekipe Tjaša Stanko, ki verjame, da so pred Krimom precej boljši dnevi. "Odprlo se nam bo, v to sem prepričana. Veliko smole imamo, a dobro delamo in slej ko prej se bo to poznalo tudi pri rezultatih," trdi standardna slovenska reprezentantka. Vodstvo ljubljanske ekipe se je v prvi polovici tega tedna zavoljo slabih izidov na mednarodni sceni sporazumno razšlo s trenerjem Urošem Bregarjem. Na vročo strokovno klop se je usedla Natalija Derepasko, pod vodstvom 48-letne Ukrajinke s slovenskim potnim listom pa so Krimovke po spodbudni predstavi v prvem polčasu in vodstvu z devetimi goli v nadaljevanju povsem popustile in proti tekmicam iz norveškega Kristiansanda doživele peti poraz v skupini B.