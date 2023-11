'Letošnja zasedba ima nekaj več in cilji so realno visoko postavljeni'

Do daljše tekmovalne klubske pavze, ki jo bo zaznamovalo svetovno prvenstvo v rokometu, kjer bodo nastopile tudi Slovenke, rokometašice čakata le še dva zaporedna obračuna s francoskim Metzom. Najboljša možna sogovornica pred nedeljskim spektaklom v Stožicah je brez dvoma Tjaša Stanko, ki je pred leti eno sezono "oddelala" prav v dresu Metza. "Ekipa se je od takrat precej spremenila, toda poznam nekaj punc, tudi trenerja, in verjetno bom še bolj motivirana v nedeljo v Stožicah," sporoča dolgoletna članica Krimovk.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Rokometašice Krima Mercatorja bodo do poldrugega meseca dolgega premora zaradi svetovnega prvenstva na Norveškem, Danskem in Švedskem igrale še dve tekmi v ligi prvakinj, obakrat se bodo pomerile s tradicionalnimi mednarodnimi tekmicami iz francoskega Metza. Prva tekma bo v nedeljo ob 16. uri v dvorani Stožice, druga teden dni kasneje v Franciji. Ljubljanska ekipa je po prepričljivem uvodu in treh zmagah proti poljskemu Lubinu, danskemu Esbjergu in madžarskemu Ferencvarosu na zadnjih treh tekmah osvojila točko proti norveškemu Kristiansandu, v obračunih proti danskemu Ikastu in romunskemu Rapidu iz Bukarešte pa je ostala brez njih.

Zadnji poraz slovenskih prvakinj v romunski prestolnici je prinesel nekaj slabe volje, predvsem zaradi nemočne in blede igre ter najslabše predstave v sezoni 2023/24.

Poznam trenerja tekmic in nekaj rokometašic, ki so v Metzu igrale z mano. Vseeno pa je ekipa drugačna. Gojijo hiter rokomet, ki temelji na protinapadih, zato bo pomembno naše vračanje v obrambo. Odločala bo obramba. Samo z njo lahko ubranimo Stožice. Na koncu moramo biti gol spredaj, da igramo kot ekipa in sledimo zastavljenim ciljem. —Tjaša Stanko o nedeljskih tekmicah

Na nedeljski tekmi v Stožicah ne bodo mogle računati na srednjo zunanjo igralko Nino Zulić, pod velikim vprašajem sta dve nosilki igri – ruska organizatorka igre Darja Dmitrijeva in črnogorska krožna napadalka Tatjana Brnović, zaradi zdravstvenih težav je bila prejšnji teden odsotna tudi leva zunanja igralka Tjaša Stanko. "Neprijetna poškodba komolca me je zadnje dni ovirala pri treningu, toda stisnila bom zobe in v nedeljo bom brez dvoma v kadru," sporoča Tjaša Stanko, ki je pred leti eno sezono odigrala v Franciji in to prav v dresu Metza. "Veliko se je spremenilo v tem času. Metz je napredoval, v ekipi je le še nekaj igralk iz tistega časa, poznam trenerja in vodstvo, tako da bom tudi zaradi tega še bolj motivirana v Stožicah," pravi zunanja igralka Ljubljančank, ki je v zadnjih letih močno orožje Krimovk, kot tudi slovenske reprezentance.

icon-expand Tjaša Stanko FOTO: Damjan Žibert

"Odlično smo startale v sezono, kar pa ni naključje in tudi ne veliko presenečenje. Dobro se je delalo v pripravljalnem obdobju, imamo širok izbor kakovostnih igralk, kar se nam zelo pozna," še pravi 26-letna Štajerka na začasnem delu v slovenski prestolnici, ki verjame, da so visokoleteči cilji, postavljeni pred sezono, dosegljivi. "Gremo korak po korak in ničesar ne želimo prehitevati. Naredili bomo vse, da se na reprezentančno pavzo podamo z dobrimi občutki po končanem prvem delu skupinskega dela lige prvakinj."

icon-expand Jovanka Radičević, Tjaša Stanko in Allison Pineau FOTO: Luka Kotnik

O nedeljski tekmi proti Metzu, s katerim se bodo nato Ljubljančanke še enkrat pomerile že čez teden dni v Franciji, Tjaša Stanko z izbranimi besedami. "Ekipi se dobro poznata, odločale bodo malenkosti. Naša glavna naloga bo, da s preudarno igro v napadu preprečimo njihove nasprotne napade, v tem elementu so igralke Metza zares vrhunske in neusmiljene. Ključ do zmage bo naša igra v obrambi," je pred bližnjo tekmo v Stožicah še dejala Tjaša Stanko.