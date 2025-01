Stari znanec spet usoden za Jorgića

Če Hwana Beija ni poznal in je potreboval nekaj časa, da se je navadil na njegovo igro, se je v osmini finala spet pomeril s Hirotom Shinozuko , 32. igralcem svetovne lestvice, s katerim v preteklosti ni imel dobrih izkušenj. Japonec ga je pred nekaj leti v finalu turnirja v Novi Gorici premagal, potem ko je Slovenec že vodil s 3:2 v nizih in z 9:5 v šestem, nato pa ostal praznih rok. Zgodba se je, sicer v nekoliko drugačni obliki ponovila tudi v Dohi. Enaindvajsetletni levoroki Japonec je bil tako kot Darko Jorgić v prvem krogu prost, v drugem pa je brez izgubljenega niza prepričljivo ugnal Šveda Kristiana Karlssona . Tudi proti pet let starejšemu tekmecu je zanesljivo dobil uvodni niz, v drugem se je Jorgić vrnil v igro, toda v tretjem je bil spet boljši Japonec.

"Verjetno bi moral nekaj spremeniti v svoji igri, biti bolj agresiven na prve žogice. V petem nizu, ko sem se vrnil v igro, me je čakal s forhendom na bekendu in hitro zaključil napad. Morda bi moral več igrati po paraleli in s forhendom, vendar to ni moj koncept igre in težko mi ga je bilo spremeniti. Želel sem si več kot le osmino finala, žal mi to ni uspelo in upam, da bom konec meseca v Singapurju prikazal boljšo igro," je še dodal Jorgić.

V Dohi je igral tudi Deni Kožul, ki je med posamezniki izpadel v prvem krogu kvalifikacij, v igri dvojic pa sta se z Jorgićem prebila do četrtfinala, kjer sta ju s 3:2 (-7, -3, 9, 5, 8) zaustavila Kitajca Xu Yingbin in Xiang Peng.